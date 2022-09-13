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    Банк России расширил тарифный коридор для ОСАГО

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    С 13 сентября в России начинают действовать новые тарифы для ОСАГО. Ценовой коридор для большинства автовладельцев расширился на 26% вверх и вниз.

    Для легковых автомобилей базовую ставку ОСАГО теперь будут устанавливать в пределах от 1646 до 7535 рублей. Для общественного транспорта тарифы меняются на 17,8% в обе стороны. Соответствующие изменения были внесены в указание Банка России «О страховых тарифах по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств». Регулятор также уточнил расчет территориальных коэффициентов.

    Изменения призваны сдержать повышение цен на полисы ОСАГО в условиях подорожания запчастей. По мнению ЦБ РФ, страховщики смогут предложить более выгодные условия безаварийным водителям, а рост стоимости запчастей отразится по большей части на автовладельцах с высокими рисками.

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