Банк России расширил тарифный коридор для ОСАГО

С 13 сентября в России начинают действовать новые тарифы для ОСАГО. Ценовой коридор для большинства автовладельцев расширился на 26% вверх и вниз.



Для легковых автомобилей базовую ставку ОСАГО теперь будут устанавливать в пределах от 1646 до 7535 рублей. Для общественного транспорта тарифы меняются на 17,8% в обе стороны. Соответствующие изменения были внесены в указание Банка России «О страховых тарифах по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств». Регулятор также уточнил расчет территориальных коэффициентов.