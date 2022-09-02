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    ЦБ РФ расширяет тарифный коридор для ОСАГО на 26%

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    В сентябре для большинства автовладельцев изменятся базовые цены на ОСАГО. Центробанк расширяет тарифный коридор в обе стороны, рассчитывая, что это поможет сдержать рост стоимости полиса.

    Для большинства категорий автовладельцев коридор базового тарифа ОСАГО расширят вверх и вниз на 26%, сообщает 2 сентября пресс-служба Банка России. Диапазон базовой ставки для легковых автомобилей составит от 1646 до 7535 рублей. Для общественного транспорта тарифный коридор расширят на 17,8% в обе стороны. Соответствующее указание ЦБ РФ зарегистрировал Минюст России. Оно также уточняет расчет территориальных коэффициентов.

    Новые тарифы ОСАГО начнут действовать с 13 сентября. В ЦБ рассчитывают, что страховщики смогут предлагать более выгодные условия водителям с меньшими рисками и устанавливать более высокую стоимость для страхователей с высокими рисками. В итоге последние примут на себя удар от роста цен на запчасти, и таким образом удастся сдержать рост цен на ОСАГО. «По оперативным данным, ситуация с ценообразованием в августе уже начала стабилизироваться — несмотря на рост выплат, средняя премия впервые с начала года снизилась», — отмечают в Центробанке.

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