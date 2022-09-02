ЦБ РФ расширяет тарифный коридор для ОСАГО на 26%

В сентябре для большинства автовладельцев изменятся базовые цены на ОСАГО. Центробанк расширяет тарифный коридор в обе стороны, рассчитывая, что это поможет сдержать рост стоимости полиса.



Для большинства категорий автовладельцев коридор базового тарифа ОСАГО расширят вверх и вниз на 26%, сообщает 2 сентября пресс-служба Банка России. Диапазон базовой ставки для легковых автомобилей составит от 1646 до 7535 рублей. Для общественного транспорта тарифный коридор расширят на 17,8% в обе стороны. Соответствующее указание ЦБ РФ зарегистрировал Минюст России. Оно также уточняет расчет территориальных коэффициентов.