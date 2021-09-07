Новые камеры в Москве будут выявлять опасные маневры мотоциклистов и машины без ОСАГО и ТО

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы потратит больше трех миллиардов рублей на 500 новых камер для столичных дорог. При этом функционал их хотят существенно расширить, научив выявлять, к примеру, отсутствие полиса ОСАГО, развороты и повороты не из крайнего ряда, маневры мотоциклистов между полосами и отсутствие у них шлемов.
Как сообщает 7 сентября «Коммерсантъ» со ссылкой на сайт госзакупок, столичный ЦОДД объявил тендер на установку и содержание в течение 5 лет 500 новых камер на московских дорогах. На эти цели выделили 3,27 миллиарда рублей. При этом, согласно техническому заданию конкурса, к стандартным функциям камер — фиксации превышения скорости, выезда на встречную полосу, движения по обочине и стоянки в неположенном месте — должны добавить новые.
Планируется, что комплексы будут фиксировать движение мотоциклистов между полосами, отсутствие мотошлемов, нарушения правил парковки (стоянка «елочкой», если знак предписывает параллельную тротуару), поворот и разворот не из крайнего ряда, соблюдение правил перевозки грузов и буксировки, отсутствие полиса ОСАГО и диагностической карты. В ЦОДД изданию пояснили, что в современных камерах указанные в ТЗ функции имеются по умолчанию, и если в ГИБДД решат контролировать одно из этих нарушений, комплексы будут технически к этому готовы. Новые камеры установят в очагах аварийности и на выделенных полосах.
На сегодняшний день в Москве работают 3,5 тысячи камер фотовидеофиксации. До 2016 года столичные власти покупали приборы в собственность, а после перешли на арендные отношения. Договор аренды 500 камер истекает в конце 2021 года, и комплексы будут переданы в собственность города, а в 2022 году их заменят новыми в рамках упомянутого контракта.