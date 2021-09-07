Новые камеры в Москве будут выявлять опасные маневры мотоциклистов и машины без ОСАГО и ТО

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы потратит больше трех миллиардов рублей на 500 новых камер для столичных дорог. При этом функционал их хотят существенно расширить, научив выявлять, к примеру, отсутствие полиса ОСАГО, развороты и повороты не из крайнего ряда, маневры мотоциклистов между полосами и отсутствие у них шлемов.



Как сообщает 7 сентября «Коммерсантъ» со ссылкой на сайт госзакупок, столичный ЦОДД объявил тендер на установку и содержание в течение 5 лет 500 новых камер на московских дорогах. На эти цели выделили 3,27 миллиарда рублей. При этом, согласно техническому заданию конкурса, к стандартным функциям камер — фиксации превышения скорости, выезда на встречную полосу, движения по обочине и стоянки в неположенном месте — должны добавить новые.