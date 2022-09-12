Суд обязал владельца дачи Шауба в Лахте отреставрировать ее в течение трех лет

Градозащитники уже несколько лет добиваются спасения здания от разрушения. По иску КГИОП суд обязал владельца здания, Павла Матвеева, в течение 3 месяцев после вступления решения суда в силу провести консервацию здания, в частности первоочередные противоаварийные работы, и в течение 3 лет отреставрировать памятник и восстановить нарушенное благоустройство.

Приморский районный суд Петербурга по иску комитета по охране памятников обязал в течение трех лет отреставрировать памятник — деревянную дачу Вольдемара Шауба (Ташейт) в Лахте. Об этом 12 сентября сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Если ответчик не исполнит решение, ему предстоит заплатить 25 тысяч рублей и далее ежемесячно по 50 тысяч до исполнения решения суда.



Летом градозащитники потребовали от Смольного изъять памятник у собственника. По мнению активистов, своим бездействием хозяин угрожает сохранности объекта культурного наследия. В июне у дачи появилось объявление о продаже участка, фотографию опубликовали в градозащитном телеграм-канале «SOS СПБ снос».



Деревянный особняк в стиле модерн на Лахтинском проспекте, 117, был построен в 1911–1913 году по проекту архитектора Василия Шауба, автора ряда зданий в центре Петербурга. Дача долгое время находится в заброшенном состоянии, и осенью 2016 года частично обрушился северный фасад регионального памятника, писал «Канонер». КГИОП попросил возбудить дело в связи с обрушением и в том же году подал иск с обязанием законсервировать, а затем отреставрировать здание, однако проиграл суд, так как владелец заявил, что о «памятном» статусе дачи услышал впервые.

