Умер актер Михаил Гомиашвили

На 62-м году жизни скончался грузинский и российский киноактер Михаил Гомиашвили. Об этом 12 сентября сообщили в Тбилисском театре имени Котэ Марджанишвили.
Михаил Гомиашвили родился в Тбилиси 23 марта 1961 года. Его отец — киноактер Арчил Гомиашвили, которого зрители лучше всего помнят по роли Остапа Бендера в комедии Леонида Гайдая «Двенадцать стульев». Восьмилетний Михаил даже исполнил маленькую роль в одном из эпизодов. Как он сам рассказывал «МК», «нет, наверное, ни одного кадра в «12 стульях», где я бы ни стоял за камерой… Я понятия не имел, что существуют другие профессии, помимо актерской».
Его мать — также кино- и театральная актриса, Лиана Манджавидзе.
Гомиашвили окончил актерский факультет Грузинского государственного театрального института им. Шота Руставели, курс знаменитого Отара Иоселиани. Позже он работал в Тбилисском академическом театре имени К. Марджанишвили, играл в спектаклях Темура Чхеидзе.
В кино его карьера началась с роли в фильме «Капкан» в 1992 году. Он исполнил главные роли в лентах «Грузинский виноград», «Заложники», «Хеппи-энд», а одна из известнейших его работ — военная драма Василия Чигинского «Первый после Бога», где Гомиашвили сыграл бок о бок с Виктором Сухоруковым, Ниной Руслановой, Владимиром Гостюхиным и Елизаветой Боярской. В 2005 году фильм был представлен на Венецианском кинофестивале.