Умер актер Михаил Гомиашвили

На 62-м году жизни скончался грузинский и российский киноактер Михаил Гомиашвили. Об этом 12 сентября сообщили в Тбилисском театре имени Котэ Марджанишвили.



Михаил Гомиашвили родился в Тбилиси 23 марта 1961 года. Его отец — киноактер Арчил Гомиашвили, которого зрители лучше всего помнят по роли Остапа Бендера в комедии Леонида Гайдая «Двенадцать стульев». Восьмилетний Михаил даже исполнил маленькую роль в одном из эпизодов. Как он сам рассказывал «МК», «нет, наверное, ни одного кадра в «12 стульях», где я бы ни стоял за камерой… Я понятия не имел, что существуют другие профессии, помимо актерской».

