    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как 16

    1 м/с, вос

    763мм

    46%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd60.47eur60.86
    Пик смертности в РоссииКак прошел крестный ходАвтопром в простоеОбраз жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмОбразованиеПромышленный Петербург

    Кино

    Умер актер Михаил Гомиашвили

    9136
    7 комментариев

    На 62-м году жизни скончался грузинский и российский киноактер Михаил Гомиашвили. Об этом 12 сентября сообщили в Тбилисском театре имени Котэ Марджанишвили.

    Михаил Гомиашвили родился в Тбилиси 23 марта 1961 года. Его отец — киноактер Арчил Гомиашвили, которого зрители лучше всего помнят по роли Остапа Бендера в комедии Леонида Гайдая «Двенадцать стульев». Восьмилетний Михаил даже исполнил маленькую роль в одном из эпизодов. Как он сам рассказывал «МК», «нет, наверное, ни одного кадра в «12 стульях», где я бы ни стоял за камерой… Я понятия не имел, что существуют другие профессии, помимо актерской».

    Его мать — также кино- и театральная актриса, Лиана Манджавидзе.

    Гомиашвили окончил актерский факультет Грузинского государственного театрального института им. Шота Руставели, курс знаменитого Отара Иоселиани. Позже он работал в Тбилисском академическом театре имени К. Марджанишвили, играл в спектаклях Темура Чхеидзе.

    В кино его карьера началась с роли в фильме «Капкан» в 1992 году. Он исполнил главные роли в лентах «Грузинский виноград», «Заложники», «Хеппи-энд», а одна из известнейших его работ — военная драма Василия Чигинского «Первый после Бога», где Гомиашвили сыграл бок о бок с Виктором Сухоруковым, Ниной Руслановой, Владимиром Гостюхиным и Елизаветой Боярской. В 2005 году фильм был представлен на Венецианском кинофестивале.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ11

    Комментарии 7

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close