«Ничего не понятно, но очень интересно». Как под Петербургом прошла главная гоночная серия России

На «Игоре Драйв» состоялись главные российские автогонки, которые теперь надолго заменят россиянам «Формулу-1». Отдел спорта «Фонтанки» съездил и посмотрел, как выглядит импортозамещение в автоспорте.



Фото: Пресс-служба СМП РСКГ Поделиться Поделиться





Автоспорт, как и практически любой другой вид спорта в России, после 24 февраля не смог избежать жестких санкций. Изоляция полная: Россию исключили из календарей всех мировых гоночных серий, включая «Формулу-1», которая как раз должна была переехать на «Игору Драйв» под Петербургом. Более того, боссы «королевских гонок» вообще зареклись от возможного возвращения. Отечественных пилотов в индивидуальном порядке еще допускают до участия в зарубежных стартах, но только при условии подписания специального договора, что ты отказываешься от любой демонстрации национальных символов.



Для олимпийских видов спорта российские чиновники придумали Спартакиаду с рекордными призовыми. В автоспорте изобретать ничего не пришлось — с 2014-го существует Российская серия кольцевых гонок (СМП РСКГ). Теперь ее можно смело считать главной гоночной серией страны. Она даже проходит на тех же трассах, на которых проходили международные чемпионаты. Не стала исключением и «Игора Драйв», где с 9 по 11 сентября прошел предпоследний, пятый этап РСКГ.

Каждый этап традиционно начинается с пятницы. В этот день проходят практики и квалификации, но зрителей пускают только начиная с субботы. Первая проблема для входа в удивительный мир РСКГ — в чемпионате восемь классов: SMP GT4 Russia, «Туринг», «Супер-продакшн», «Туринг-лайт» и S1600, «Спортпрототип», SMP Historic Cup, SMP Time Attack Unlim. В каждом из них на этапе проходит по две гонки. Сами гонки при этом скоротечны: как правило хватает 30 минут, но чаще все заканчивается еще быстрее. Разобраться во всех классах с ходу довольно сложно, не говоря уже о внутренних сюжетах в каждом из них. Впрочем, немногочисленные зрители даже и не пытаются.



Фото: Артём Кузьмин / «Фонтанка.ру» Фото: Артём Кузьмин / «Фонтанка.ру» Фото: Артём Кузьмин / «Фонтанка.ру» Фото: Артём Кузьмин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В воскресенье, 11 сентября, проходил заключительный день гонок 5 этапа РСКГ на «Игоре Драйв». Первый заезд в классе SMP GT4 Russia стартовал в 11.15. Но зрителей были единицы. Добраться до «Игоры Драйв» из Петербурга не так-то просто, если нет автомобиля. Даже на личном транспорте — это час в одну сторону. Да и сами билеты не дешевые — 1500 на один день и 2500 — на два. Плюс питание, так как в общей сложности гонки проходят по 7–8 часов. Основные зрители стали подтягиваться ближе к обеду. Многие приехали целыми семьями.



«Мы только пришли с семьей. Но эмоции уже на высоте. На таких больших гонках впервые, хотя сын занимается картингом. Звук моторов оглушает, конечно, но в целом, все очень нравится. Атмосфера будоражит», — сообщил Дмитрий.

«Впервые на гонках. Все нравится. Считаю преступлением, жить в Петербурге и не посетить Игору. Много раз проезжали мимо. А тут друзья позвали. Решили с ребенком посетить. Пока, правда, ничего не понятно, но очень интересно. Это для меня абсолютно новый опыт. Никогда раньше за гонками не следил. Первый заезд уже посмотрели. Сейчас идем на второй. Знающие люди, говорят, что будет очень веселая гонка — гонщики ведут себя более агрессивно», — отметил Степан.



«Неплохо здесь. Даже прикольно. Но я не фанат гонок. Приехал только чтобы вот детям показать. Им вроде пока все тоже нравится. Хотя вообще никого из гонщиков не знаем и непонятно, за кого болеть», — признался Владимир.

По подсчетам организаторов, всего на гонки пришло 2500 зрителей. При этом нельзя сказать, что организаторы не старались. Для болельщиков были организованы фуд-корт, зона разных активностей, где, в том числе, можно было бесплатно погонять на симуляторе гоночного болида, а самых маленьких детей развлекали ростовые куклы — маскоты команд-участников. В одном из перерывов между маскотами устроили забег прямо на трассе. Фаворитами, судя по крикам болельщиков, были черепашка ниндзя и что-то типа человека-турбонадува, но победил банальный лев.



Фото: Артём Кузьмин / «Фонтанка.ру» Фото: Артём Кузьмин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Потом зрителей пустили погулять по боксам команд. И это был самый интересный момент гонок. Взрослые и дети с восторгом разглядывали машины, которые только что участвовали в гонках, фотографировались с ними, и обещались с пилотами. Здесь атмосфера была действительно на высоте. Это, как если бы болельщиков «Зенита» пустили в раздевалки футболистов.



За самими гонками с трибун было очень тяжело наблюдать. Машины за секунды проносились мимо. А за дальнейшим развитием событий надо было следить по гигантскому экрану, на котором из-за яркого солнца почти ничего невозможно было разглядеть. Хотя драмы хватало. Например, в классе «Туринг» после четырех этапов лидировал петербургский пилот Егор Оруджев, но провал на домашней «Игоре Драйв», где он стал лишь восьмым из десяти, отбросил его на второе место. И это перед заключительным этапом в Чечне. Лидерство же захватил тольяттинец Дмитрий Брагин.



В той же гонке жёстко столкнулись Михаил Митяев и Егор Фокин. К счастью, оба гонщика смогли продолжить заезд.

В «Супер-продакшн» все шло к победному дублю заводской команды LADA. Сначала к лидерству сквозь пелотон рвалась Екатерина Бояринова. Да, в автоспорте равноправие полов это нормально. Контакт с Леонидом Панфиловым лишил ее верного места на подиуме. Победил Иван Чубаров, вторую позицию занял Самвел Искоянц, а на третьем месте финишировал Роман Голиков. Из-за поломки автомобиля не смогла закончить гонку Ирина Сидоркова.



Фото: Пресс-служба СМП РСКГ Фото: Пресс-служба СМП РСКГ Фото: Пресс-служба СМП РСКГ Фото: Пресс-служба СМП РСКГ Фото: Пресс-служба СМП РСКГ Фото: Пресс-служба СМП РСКГ Фото: Пресс-служба СМП РСКГ Поделиться Поделиться





Но все эти сюжеты в основном прошли мимо болельщиков на трибунах. Зато они могли видеть, как на награждении облили шампанским бывшего вице-губернатора Петербурга Максима Соколова, недавно возглавившего «Автоваз». Ради этого определенно стоило потратить пару часов на дорогу и несколько тысяч рублей семейного бюджета.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

