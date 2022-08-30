Рекордные призовые, низкие рейтинги и спорная организация. В России прошли соревнования, которые призваны заменить Олимпиаду

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Поделиться Поделиться





ВРоссии формально завершилась первая со времен СССР Спартакиада, которая должна была заменить зарубежные старты. Призовые действительно впечатляют, а вот зрительский интерес к возрожденным соревнованиям оказался очень низким.

Возможно, вы в не курсе, но в России уже почти три недели проходят беспрецедентные по своему масштабу и бюджету соревнования — Всероссийская летняя спартакиада. Турнир будет продолжаться еще весь сентябрь, однако в Москве 29 августа с большим пафосом состоялось официальное закрытие Спартакиады. На площади перед олимпийским комплексом «Лужники» выступили «Блестящие», Uma2rman, Reflex, Стас Костюшкин (экс-участник дуэта «Чай вдвоём»), Акула и Авраам Руссо. Завершал концерт сам министр спорта РФ Олег Матыцин, который хором с ветеранами российского спорта спел «Герои спорта» Муслима Магомаева. Так что же это было?



Для начала небольшая историческая справка. Формат придумали в СССР. Первая всесоюзная Спартакиада прошла в 1928 году. Предпосылки для ее проведения были примерно такие же, как и сейчас: советские спортсмены в первые десятилетия существования СССР не принимали участия на Олимпиадах (дебютной для них стала лишь Олимпиада в 1952 году). В самой первой Спартакиаде-1928 выступили 7 125 спортсменов из разных стран, в том числе из Германии, Финляндии, Австрии, Швейцарии, Англии, Франции и Уругвая. Последняя Спартакиада СССР прошла в 1991-м. Спустя 31 год из-за того, что российских спортсменов исключили практически из всех международных стартов, а где-то им соревноваться надо, турнир решили вернуть.



Возрожденная Спартакиада стартовала в начале августа с не менее пафосной церемонии открытия с участием Григория Лепса, Лолиты и Ларисы Долиной.

Изначально планировалось, что соревнования пройдут только в Москве, Петербурге и Казани, но в итоге географию расширили до 12 регионов. В программе — 39 олимпийских видов, которые будут на следующих Играх-2024 в Париже. На момент официального закрытия Спартакиады успели разыграть медали в легкой атлетике, плавании и велоспорте. В ближайшие три недели пройдут также соревнования по спортивной и художественной гимнастике, женскому баскетболу и серфингу. Что важно, в соревнованиях принимают участие действительно лучшие спортсмены России, вплоть до чемпионов Европы, мира и призеров Олимпиад. Во многом их удалось завлечь рекордными по внутрироссийским меркам призовыми.



Изначально планировалось, что призовые будут на уровне Олимпиад. Это 4 млн рублей за золото, 2,5 млн — за серебро и 1,7 млн — за бронзу. В реальности призовые оказались в несколько раз меньше, но это все равно огромные суммы для чисто российских соревнований: 400 тысяч рублей за первое место, 300 тысяч — за второе, 150 тысяч — за третье.

«Надеемся, что Спартакиада послужит для популяризации спорта. В ней участвуют сильнейшие, молодым спортсменам конкурировать с лучшими как никогда важно. Сейчас очень непростой период для российского спорта, наша задача — обеспечить конкурентные соревнования для наших спортсменов, будут присуждаться звания, планируем, что премиальные будут вручаться в размере чемпионатов мира. Итогом должно стать привлечение детей к занятиям спортом, вовлечение всех жителей нашей страны в регулярные занятия спортом. Россия — сильная спортивная держава, я уверен, что Спартакиада еще раз это докажет», — говорил министр спорта Матыцин перед стартом возрожденного турнира.



Однако если топовых спортсменов привлечь удалось, то со зрительским интересом что-то пошло не так.

В раскрутке Спартакиады были привлечены не менее огромные деньги: наружная реклама, прямые трансляции в интернете и на ТВ, тематические программы. Билеты на арены раздавали бесплатно, но почти во всех случаях трибуны оставались пустыми. Не удалось привлечь и телезрителей. По данным Медиаскопа, ни один эфир Спартакиады не вошел в топ-10 самых популярных спортивных трансляций за прошедшие две недели в России. Зато там есть, например, дневник Международных армейских игр и танковый биатлон, которые показывал телеканал «Звезда».



Заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов, комментируя низкие рейтинги Спартакиады в интервью «Ведомостям», заявил, что для канала это больше социальная функция и телерейтинги не играют роли.

«Но нельзя говорить, что аудитория на Спартакиаде падает в ноль — есть, пусть и достаточно небольшое, ядро зрителей, которым это интересно», — добавил Василий Конов.

Вопрос о низком интересе к Спартакиаде журналисты задавали и министру спорта. Тот отреагировал по-философски.

«Никто не совершенен. Как говорил мудрый китайский философ Конфуций: «Длинная дорога начинается с первого шага». И первый шаг стопроцентно, на наш взгляд, успешен. Как первая проба пера — все было здорово. А совершенствовать, конечно, соревнования мы будем», — заявил Матыцин.



Многие участники Спартакиады тоже остались недовольны. В частности, довольно жестко об организации высказался олимпийский чемпион Лондона-2012 Сергей Тетюхин, сейчас занимающий пост генерального менеджера сборной России по волейболу.

«Масштаб Спартакиады изначально был грандиозным, но почему-то все спустили на нет. Очень много вопросов. Это кажется неуважением к болельщикам, игрокам, командам, да и ко всему виду спорта. У нас даже на соревнованиях детско-юношеских спортивных школ в наличии не менее двух камер. Одна камера на матче — это ни в какие ворота не лезет. Проводим это для галочки? Так не должно быть. Возникает вопрос: какая цель всего этого мероприятия, для кого мы это делаем? Наши болельщики не могут полноценно насладиться волейболом, не могут его нормально смотреть, переживать. Если это все организовывается для болельщиков, которые смотрят матч на трибунах, то сегодня в зале было крайне мало людей», — возмущался Тетюхин.

Впрочем были и те, кому все понравилось.

«Своей организацией Спартакиада нас порадовала, все как на Бриллиантовой лиге. В аэропорту нас встретили, в гостиницу отвезли, накормили, на стадион тоже возят, хотя я рядом живу и хожу пешком. Всегда бы так, и все старты были бы такие прикольные. Я не склонен говорить, что у нас уже все замечательно, но работа идет, и выводы по организации соревнований уже делаются», — заявил Сергей Шубенков — чемпион мира 2015 года в беге на 110 м с барьерами.



Так или иначе, но подобные соревнования, видимо, с нами теперь надолго. Во время церемонии закрытия летней Спартакиады Матыцин анонсировал зимнюю, которая пройдет в 2024 году. Как и летняя, она будет в формате олимпийской программы Милана и Кортина-д’Ампеццо.

«Надеюсь, что она тоже вызовет не меньший интерес. Летние виды спорта уже проторили дорожку, нам будет проще. Статус будет такой же высокий, как и у летней», — пообещал министр спорта.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

