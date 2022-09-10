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    Механизм доверия

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    2 комментария

    Очень популярной стала тема, что вот сейчас-то из «условного Лондона» вернутся домой московские олигархи и ка-а-ак проинвестируют 100 500 миллиардов в экономику, ка-а-ак… и т. д.

    Все может быть, кто-то и вернется. А вот про инвестиции — это вряд ли.

    Почему я так думаю? Сначала расскажу две истории.

    История первая

    Была в СССР такая городская легенда (сам слышал ее в начале 1980-х, когда вроде должна она была потерять актуальность, а вот рассказывали же!).

    Однажды такой-то (здесь звучало имя какого-то культового советского героя, любимого народом, полярника Папанина или маршала Рокоссовского, я слышал версию про маршала) построил себе дачу под Москвой. На честно заработанные деньги, дважды повторял рассказчик.

    И про это сказали Сталину!

    И вот (голос рассказчика звенел металлом) Сталин спросил Рокоссовского (или Папанина): почему на дачу не приглашаешь? Тот пригласил все Политбюро, пили-гуляли…

    А потом Сталин поднял бокал и сказал: «Выпьем за этот новый детский дом, который построил товарищ Папанин (или Рокоссовский)!»

    Но это еще не финал, а только шаг к развязке интриги!

    На этом месте слушателю полагалось спросить примерно так: но ведь это же был Рокоссовский (или Папанин). Он же герой! Он построил дачу на честно заработанные деньги!

    И вот тут звучала фраза, ради которой история и была придумана. Рассказчик замирал и вскрикивал: «Народ! Рассказывает эту историю! С восторгом!!!»

    Восторг, с которым народ рассказывал, как народный начальник отобрал у народного героя дачу, построенную на «честные деньги», не просто иллюстрирует, каким народ воображает себе начальство и чего от него ожидает.

    В первую очередь это история о представлении людьми собственного будущего. Если уж у большого человека могут одним махом отнять честные деньги, то чего ожидать всем остальным?

    История вторая

    А про Англию тоже есть легенда, которую тоже рассказывают «с восторгом».

    В начале ХХ века там ремонтировали Вестминстер-холл, старейшее парламентское здание в мире. Строили Вестминстер 300 лет, закончили в XIV веке, а спустя 600 лет выяснилось, что нужно менять колоссальные дубовые стропила. Для новых стропил требовались трехсотлетние дубы — даже двухсотлетние не подходили по размеру. А знаменитых английских дубов в стране почти и не осталось — вырубили дубравы за столько-то лет.

    Ерунда, сказал какой-то клерк, сейчас найдем дубы.

    И нашли.

    Взяли список поставщиков парламента, ведущийся с XI века, и выяснили, откуда брали древесину на стройку Вестминстер-холла. Нашли имя владельца той самой дубравы и координаты поместья. Выяснили, что поместье благополучно переходило от отца к сыну на протяжении семи веков. И бинго — там растет роскошная многосотлетняя дубрава, чуть ли не единственная в Англии.

    Как так вышло?

    Оказалось, что в XIII веке хозяин поместья, получив деньги за деревья, срубленные для постройки парламентского здания, приказал высадить саженцы новой дубравы и особо их пометить. Логика железная —будет когда-нибудь в Вестминстере ремонт, понадобятся трехсотлетние дубы, а они у нас и найдутся.

    И в ХХ веке далекий потомок поставщика парламента, отправив партию древесины в Лондон, тут же высадил новые дубы — с прицелом на следующие 300 лет!

    Разница между двумя этими сказками, «русской» и «английской», содержит в себе ответ на фразу председателя Счётной палаты Алексея Кудрина, сказанную им на Московском финансовом форуме: «В России сбережения существенно превышают те инвестиции, которые мы осуществляем. Примерно на 1,4–1,5% ВВП. У нас внутренних ресурсов больше, чем мы инвестируем. Часть уходит в отток, часть в резервы. Мы должны создать механизм доверия к инвестициям в нашу экономику».

    Экономика есть, сбережения есть, олигархи есть, даже инвестиции есть, а «механизм доверия к инвестициям» еще только предстоит создать. И ведь не факт, что получится.

    Спросите у людей — почему? А люди, собственно, уже ответили.

    Автор — создатель аналитического блога и экономист Дмитрий Прокофьев

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    19 апреля 2022, 12:12
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