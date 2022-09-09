Куда пойти 9 — 11 сентября: премьера Фокина в Александринском, осень в Ботаническом и фестиваль Systo у залива

На второй неделе сентября город перестроился на новый формат: в музеях-заповедниках сплошной «праздник осени», галереи устраивают вернисажи, а в клубах оркестры пытаются воссоздать настроение масштабных концертов — переигрывают.

Фото: Александринский театр Поделиться Поделиться





Rammstein и Imagine Dragons.

Актуальное

В Александринском — премьера по Акунину

9 и 10 сентября, 18+, 19:00



Фото: Александринский театр Поделиться Поделиться





На основной сцене Александринского театра в этот уик-энд пройдут премьерные показы спектакля Валерия Фокина «Один восемь восемь один». Постановка про «всего несколько дней, которые потрясли Россию» — период междувластия между смертью Александра II и восхождением на престол Александра III — открывает новый сезон. Пьесу специально для театра написал Борис Акунин, а готовить постановку помогали театральный художник Алексей Трегубов и рок-музыкант Вячеслав Бутусов. «Имперскость» темы подтолкнула Фокина искать способы хотя бы немного снизить пафос и не лишать героев живости, а потому он выбрал гротескную и намеренно «номерную» структуру повествования. Иван Волков (Александр II) и Иван Трус (Александр III) разыгрывают диалоги двух императоров, отца и сына, находясь будто бы в зрительном зале Александринки. Того самого театра, где все Романовы бывали множество раз.



Царское Село зовёт на яблоки

10 сентября, 12:00, 0+

В Царском Селе пройдёт «Яблочный полдень» — фестиваль осенних фруктов и варенья. В начале сентября праздник отменяли из-за непогоды, но теперь всё-таки решили провести. Лишь на один день в Александровском парке откроют комплекс «Верхние теплицы»: там растёт множество сортов яблок — антоновка, теллисааре, боровинка, мелба, штрейфлинг, коробовка, суйслепское. Каждый можно продегустировать. Тема фестиваля этого года — «Эх, яблочко!», приветствуется «морской» дресс-код.



Ботсад собрал урожай

С 10 до 18 сентября, 0+

«Дары осеннего сада» — в изобилии в Ботаническом саду. Горожанам покажут всё разнообразие продуктов с огорода в «высокий сезон». Тыквы, кабачки, картофель, перцы, томаты, яблоки, калина — десятки сортов овощей, фруктов и ягод разложат в павильоне «Зелёный домик». Все плоды специально для выставки вырастили сотрудники Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова.

Мир «Танцполья» манит к заливу

С 9 до 12 сентября, 18+



За городом — большой музыкально-туристический слёт Full Moon Systo Togathering. На берегу Финского залива возле мыса Кюрённиеми, примерно в 100 километрах от Петербурга в сторону Приморска, собираются музыканты, художники, фаерщики и все, кто не прочь отдохнуть на природе в большой компании. На пляже и в подлеске организовано несколько сцен: главная — «Танцполье», «Голосистое» с упором на фолк и этно, чилаут-зона «Поляна-Валяна», техно-пространство «Запредельное» и нойз и эмбиент-сцена «Гудельная». В лайн-апе — множество локальных групп и сольно выступающих артистов. Участники могут остановиться, например, в автокемпинге на все дни.

В музеях

В «Пушкинской-10» дни открытий

10 сентября, 17:00, 18+



Фото: "Пушкинская-10" Поделиться Поделиться





Резиденты арт-центра «Пушкинская-10» ждут на вернисаж выставочного сезона «сентябрь/октябрь 2022». Новые экспозиции описывают как «калейдоскоп стилей, направлений и актуальных тем». Они посвящены искусству разных эпох и сюжетов, путешествию в Париж и даже разговору об алкоголизме. Чтобы попасть на вернисаж, нужно пройти регистрацию.

Медиа и классика — со всех сторон

До 9 октября, 16+

В пространстве «Третье место», расположенном в бывшем особняке Нарышкина, в этот уик-энд начинает работать выставка, воздействующая на разные органы чувств — слух, зрение, обоняние, осязание — и на вестибулярный аппарат. Everplace NFT объединила произведения, выполненные в разных медиа и жанрах — от цифрового искусства и интерактивных инсталляций до более традиционных живописи и графики. При этом «классические» картины в залах тоже зачастую вступают во взаимодействие с передовыми технологиями и передают новые смыслы, погружая смотрящих в мир нереального.



В «Росфото» — образы исчезнувшей империи

До 30 октября, 6+

Выставка «Образы империи» в Дворовом корпусе «Росфото» в каком-то смысле — прыжок в прошлое. Дело в том, что её экспонатами стали снимки, до этого экспонировавшиеся на Всероссийской этнографической выставке 1867 года. Уже тогда посетители-современники удивлялись разнообразию сюжетов, собранных на карточках из разных уголков империи. Теперь же кадры, запечатлевшие жизнь народов и племен, наверняка покажутся ещё интереснее, ведь больше чем за сто лет менялись и государство, и облик населяющих его этнических групп, и образ жизни всех людей.



«Шум» проложит путь в «АХЕ»

До 27 ноября, 12+

В баре-кабаре «Шум» работает выставка «Ахе через замочную скважину», посвященная петербургскому Театру АХЕ. При помощи художественных работ его основателей Максима Исаева и Павла Семченко, старых фотографий, артефактов и реквизита куратор Дима Жеравов пробует воссоздать внутренний мир АХЕ, формировавшийся тридцать лет. Пришедшим предлагается «заглянуть в замочную скважину» и подсмотреть, что же всё это время происходило за кулисами.

«Буря» началась в Новой Голландии С 10 сентября до 2 октября, 12+

Поделиться Поделиться





Работы художника Петра Белого хранятся в коллекциях лондонского Victoria and Albert Museum, Русского музея, в частных коллекциях и выставляются практически на всех континентах. Создавая проект «Буря», который теперь экспонируется в Павильоне Новой Голландии, Белый вдохновлялся идеей о турбулентности, всё больше сотрясающей мир в последние годы. Он включил в это понятие впечатления от военных конфликтов, миграционных кризисов и экологических катастроф. Выставку составляют два типа объектов: крупноформатные монотипии в чёрных тонах — ощущения от безумия и непобедимой стихии — и бетонные фигуры, похожие на застывшие в камне фонтаны. По легенде, придуманной автором, это всё, что осталось от регулярного барочного сада, в котором когда-то властвовал человек.

Послушать музыку

Шарлот объявляет «квартирник» среди искусства

9 сентября, 20:00, 0+

В Station Hall, что в Культурном пространстве "Брусницын", пятничным вечером выступает Шарлот. Молодой исполнитель был гостем «Вечернего Урганта», работал с Тосей Чайкиной и не раз становился одним из самых популярных хедлайнеров больших фестивалей. Нынешний концерт музыканта больше похож на квартирник, с той лишь разницей, что рассядутся слушатели среди масштабных инсталляций и скульптур с выставки «Эсхатологическая фуга».

В А2 «играют в Rammstein»

9 сентября, 20:00, 6+



Фото: Организаторы Поделиться Поделиться





Раз настоящая группа Rammstein до России пока не доедет, приходится довольствоваться вольным исполнением её композиций. В клубе А2 на эту пятницу запланировано целое «симфоническое Rammstein-шоу»: играть песни, как обещано — в непривычном прочтении, собирается Оркестр им. Тилля Линдеманна. На сцену выйдут оперные солисты.



Солисты театров выступят с классикой

10 и 11 сентября, 0+

На сцене пространства «Флагшток» — фестиваль «Русская классика». В первый день программа там планируется идейно-патриотическая: казачьи песни и произведения времён Великой Отечественной. А в воскресенье придёт время звучанию симфоническому и оперному: в программе — произведения Чайковского, Римского-Корсакова, Мусоргского, Глинки, Петрова и Свиридова. Примечательно, что вокальные партии исполнят солист Мариинского театра баритон Виктор Коротич и сопрано из «Зазеркалья» Ирина Мулярчик. Вход свободный.



Imagine Dragons сыграет оркестр

11 сентября, 19:00, 12+

В клубе AURORA предались ностальгии и вспомнили, как в далёком 2013 году на площадку с большим концертом приезжали Imagine Dragons. В нынешних реалиях возвращать стихшие ноты в клуб приглашен струнный Hard Rock Orchestra. В воскресенье музыканты исполнят самые известные композиции американцев.

В Александринке — академические «редкости»

11 сентября, 20:00, 12+

В фойе Новой сцены Александринского театра ансамбль Music for a while представляет ретроспективу вокально-хоровой музыки европейского романтизма. Помимо нескольких популярных сочинений Шуберта, Шумана и Брамса коллектив включил в программу почти неизвестные в России произведения скандинавских композиторов Стенхаммара, Петерсона-Бергера и Грига. Завершит концерт музыка английских романтиков Пирсалла и Элгара.

Узнать новое

У Финского залива научат владеть собой

До 10 сентября, 18+

В лектории EDUCABLEPORT в "Севкабель порту" до конца недели пройдёт несколько актёрских тренингов. В пятницу участники попробуют «искать себя в конкретном предмете» и нащупать свой сценический образ, а на следующий день поработают с диафрагмой и создадут конфликт «вертикали и горизонтали». Пропуск на мастер-класс — регистрация. Тренинг ведут преподаватели Актёрской мастерской петербургской школы нового кино.



«Искусство наблюдения» опробуют на птицах

11 сентября, 15.00, 12+ Отдел «Маяковки» в Севкабель Порту учит искусству бёрдвотчинга. Энтузиасты и мастера наблюдения за птицами расскажут, где искать пернатых в больших городах, и как из изучения птиц на расстоянии выросло необычное и крайне модное хобби. Участие в лекции бесплатное, но нужна регистрация.



Куратор KGallery научит разговору об искусстве с детьми

11 сентября, 12.00, 12+

Куратор проектов галереи KGallery Ксения Ремезова и автор книги по искусству для детей «Мчится поезд «Авангард»» на Новой сцене Александринки готовится прочесть лекцию для родителей. Она о том, как говорить с малышами и подростками об искусстве, если вы сами в нём почти не смыслите. Ликбез бесплатный, но нужна регистрация.

В Петропавловке — идеи для идеального города

До 20 сентября, 0+



Фото: Организаторы Поделиться Поделиться





В Инженерном доме Петропавловской крепости выставлены дизайнерские проекты библиотек, умных зданий и общественных пространств в представлении архитекторов из Бразилии, Великобритании, Израиля, Индии, Италии, Исландии, Испании, Китая, Мексики, Нидерландов, Португалии и других стран. Все идеи в этом году отсматривало жюри конкурса «Золотой Треззини» и выбирало победителей. Работы объединены темой «Архитектура как искусство».



Театральное

Москвичи представляют «Матросскую тишину»

9 сентября, 16+, 19.00

Театр-фестиваль «Балтийский дом» принимает коллег из Московского театра Олега Табакова, который приехал в Петербург на гастроли. В программе столичной труппы — спектакль Табакова «Матросская тишина» в версии-восстановлении Владимира Машкова и Александра Марина. Одноимённая пьеса Александра Галича была несколько десятилетий запрещена в Союзе: в центре истории — судьба маленькой еврейской семьи на фоне репрессий и национальных конфликтов.

«Легенда» показывает свой голливудский мюзикл

9 и 10 сентября, 19.15, 16+

Новый сезон петербургский театр «Легенда» открыл большим проектом «на стыке театра и кино». Мюзикл «Дорога к счастью» был вдохновлён оскароносным сценарием Роберта Рискина «It Happened One Night» («Это случилось однажды ночью») о наследнице одной неприлично богатой семьи, которая решает не слушать отца и самостоятельно строить свою жизнь. Исполнительниц главной роли тут две — более нежная Анна Шмелева и яркая Валерия Сигидина. Каждая по-своему трактует понятие «голливудского шика».



На экранах



Тильда Суинтон встретится с джинном

С 8 сентября. 16+

Антония Байетт — живой классик англоязычной литературы, интеллектуал, обладатель «Букера» и большая мастерица в вопросе сплетения околофантастических сюжетов и отсылок к истории и культуре XVII — XVIII веков. Не удивительно, что в касте экранизации её рассказа «Три тысячи лет желаний» оказались Идрис Эльба и Тильда Суинтон. Звёзды играют джина и именитого литературоведа, которые, внезапно встретившись, заводят беседу о чудесах и их смысле. Режиссёром и продюсером картины выступил Джордж Миллер, известный, например, по «Безумному Максу».

В кино — борьба посреди диких прерий

С 8 сентября, 16+



Фото: Кадр из фильма Поделиться Поделиться





Джина Карано — исполнительница Кары Дюн в сериале «Мандалорец» — появляется на экране после серии скандалов из-за неаккуратных высказываний о политике и коронавирусе в запрещённых в России социальных сетях. В вестерне Майкла Полиша «Смерть в прерии» героиня опальной актрисы выступает против банды разбойников в диких землях штата Монтана и выдерживает осаду в собственном доме.



Клер Дени покажет любовные метания

С 8 сентября, 18+

На экранах — новый фильм француженки Клер Дени («Шоколад», «Славные ублюдки»). Она погружает зрителя в любовную драму «С любовью и яростью», где в жизнь пары вмешивается старый знакомый: хороший друг главного героя и бывший возлюбленный его девушки. Центром звёздного каста тут стала Жюльет Бинош. В водоворот страстей её героиня утягивает персонажей Грегуара Колена и Венсана Линдона.

«Ирония судьбы» — голливудская версия

С 8 сентября, 12+

Американский ремейк «Иронии судьбы» добрался до отечественных экранов. Режиссёр и автор идеи переснять давно знакомое — выходец из России Марюс Вайсберг, который до этого выпускал комедии «Гитлер капут!», «Любовь в большом городе» и «Бабушка легкого поведения». В его версии классики место Жени и Нади занимают Марго и Гриффин в исполнении Эммы Робертс и Томаса Манна. Ну 3-я улица Строителей превращается в Мейпл-драйв с типовой коттеджной застройкой.

Ольга Минеева, специально для «Фонтанки.ру»

