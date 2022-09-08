На Новой сцене Александринки научат, как знакомить ребенка с современным искусством

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Живописец Михаил Матюшин считал, что восприятие глазами ограничивает художника, надо подключать все тело. А тренироваться такому расширенному зрению нужно в общении с природой и в медитациях. Супрематисты и Казимир Малевич намеревались изменить пространственно-бытовую среду города. Александр Родченко с единомышленниками искал художественные формы для «общественного переустроения»… Это все из материала Ксении Ремезовой на «Арзамасе». Но он для тех, кто постарше. А для детей Ксения, куратор выставок в галерее KGallery, специалист по истории искусства, написала книгу «Мчится поезд "Авангард"». А также придумала курсы для детей и подростков.

