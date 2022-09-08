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    На Новой сцене Александринки научат, как знакомить ребенка с современным искусством

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    Фото: Пабло Пикассо
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    Узнать, как знакомить ребенка с современным искусством — даже если вы сами в этом искусстве мало что понимаете и вам ничего не говорят «Зорвед», «Уновис», «Обмоху», «МАИ» и прочие названия художественных объединений 1920-х, — можно бесплатно 11 сентября. 12+

    Живописец Михаил Матюшин считал, что восприятие глазами ограничивает художника, надо подключать все тело. А тренироваться такому расширенному зрению нужно в общении с природой и в медитациях. Супрематисты и Казимир Малевич намеревались изменить пространственно-бытовую среду города. Александр Родченко с единомышленниками искал художественные формы для «общественного переустроения»… Это все из материала Ксении Ремезовой на «Арзамасе». Но он для тех, кто постарше. А для детей Ксения, куратор выставок в галерее KGallery, специалист по истории искусства, написала книгу «Мчится поезд "Авангард"». А также придумала курсы для детей и подростков.

    Ксения считает, что разговор с ребенком об искусстве (не обязательно современном) стоит начать с совместного чтения хорошей книжки. 11 сентября в фойе Новой сцены (наб. Фонтанки, 49А) она расскажет, к каким изданиям об искусстве следует присмотреться, как с помощью книги настроиться на поход в музей и как придумать интересные задания для детей.

    На бесплатную лекцию «Искусство — детям» нужна регистрация. Начало в 12:00.

    Александра Шеромова

    Фото: Пабло Пикассо

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