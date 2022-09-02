В российский прокат выходит американский ремейк «Иронии судьбы»

Невпопад — не под Новый год, а 8 сентября — выходит американская версия культовой комедии Эльдара Рязанова. Наши прокатчики, не мудрствуя лукаво, назвали её «Ирония судьбы в Голливуде» — в оригинале это «About Fate», то есть «О судьбе». Вместо Жени и Нади здесь — Марго и Гриффин (Эмма Робертс и Томас Манн). Оба, как и их советские прототипы, ищут настоящую любовь, но под Новый год Марго бросает парень, а девушка Гриффина отказывается связать себя узами брака. Гриффина тащит в баню его русский друг Сэм, для которого — да, «это такая традиция». А дальше всё как у Рязанова, только вместо 3-й улицы Строителей — Мейпл-драйв, и не панельная застройка, а типовые американские коттеджи.

