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    В российский прокат выходит американский ремейк «Иронии судьбы»

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    1 комментарий
    Фото: centpart.ru/
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    Невпопад — не под Новый год, а 8 сентября — выходит американская версия культовой комедии Эльдара Рязанова. Наши прокатчики, не мудрствуя лукаво, назвали её «Ирония судьбы в Голливуде» — в оригинале это «About Fate», то есть «О судьбе». Вместо Жени и Нади здесь — Марго и Гриффин (Эмма Робертс и Томас Манн). Оба, как и их советские прототипы, ищут настоящую любовь, но под Новый год Марго бросает парень, а девушка Гриффина отказывается связать себя узами брака. Гриффина тащит в баню его русский друг Сэм, для которого — да, «это такая традиция». А дальше всё как у Рязанова, только вместо 3-й улицы Строителей — Мейпл-драйв, и не панельная застройка, а типовые американские коттеджи.

    Режиссёр фильма, впрочем, россиянин — Марюс Вайсберг, которого мы знаем по комедиям «Гитлер капут!», «Любовь в большом городе» и «Бабушка легкого поведения». Специфический, конечно, послужной список, да и идея своеобразная; к тому же Лия Ахеджакова, сыгравшая в оригинальном фильме у Рязанова, назвала идею фильма «ужасной». Однако что там получилось — всё ж таки интересно.

    12+

    Фёдор Дубшан

    Фото: centpart.ru/

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    Комментарии 1

    sench9902 Сен 2022 в 13:21
    В сад...
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