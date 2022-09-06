Этнографическая выставка «Образы империи» в «Росфото» станет оммажем масштабной выставке XIX века

Выставку «Образы империи» в Дворовом корпусе «Росфото» посвятят фотографии на Всероссийской этнографической выставке, которая проходила в 1867 году. Тогда масштабный проект готовили два года, чтобы познакомить публику в московском Манеже с «племенами России и соседних с нею славянских земель». По ходу подготовки стало понятно, какую важную роль для зарождающейся этнографии играют фотоснимки. Их использовали для сбора документального материала, а также экспонировали в самостоятельном разделе.



© Российский этнографический музей.

И. Н. Бранденбург. Крестьянин Кемского уезда, 39 лет, и жена его, 33 лет. Фото: Государственный музейно-выставочный центр РОСФОТО Поделиться Поделиться





На выставке были предметы быта, манекены в костюмах и прочие элементы, которые вы сегодня можете увидеть в Этнографическом музее. Фотоматериалы по замыслу создателей предназначалась для более искушенной публики. Ведь тогда люди в центре России имели лишь самое общее представление о многих народах империи (а многих даже не представляли). С развитием фотографии появилась возможность «познакомить» посетителей выставки с «инородцами» Северо-Запада, белорусами, малороссиянами, зарубежными славянами (поляками, сербами, болгарами и прочими), жителями Крыма, немецкими колонистами, цыганами, евреями, народами Закавказья и жителями Дагестана. Из трех тысяч экспонатов выставки более полутора тысяч составляли фотографии.



Сегодня они превратились в документы эпохи. Многое изменилось с середины XIX века: в XX столетии в нашей истории были массовые депортации и переселения народов, не говоря про многократные изменения границ. Создатели нынешней выставки в Росфото упоминают, что организаторы проекта 1867 года удивились отклику со всей империи. Количество и тематика снимков, которые получил Распорядительный комитет выставки, оказались много масштабнее ожидаемого. Очевидно, были желание и потребность в самопрезентации народов империи, а у публики — интерес к собственной стране. Выставку в 1867 году посетили более восьмидесяти трех тысяч человек, включая императора Александра II.



Сегодня большинство снимков с той выставки — более девятисот — хранятся в Этнографическом музее. Заведующая отделом фотографий и хранитель фототеки музея Карина Соловьева курирует проект в Росфото. Если вам всегда было интересно, чем жила страна в XIX веке за пределами романов русских классиков, не упустите возможность увидеть живую историю, десятки народов России середины позапрошлого столетия.



Выставка «Образы империи» пройдёт на втором этаже Дворового корпуса Росфото с 7 сентября по 30 октября 2022 года.



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Анастасия Семенович

