    Сейчас

    +11˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +11˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 8

    3 м/с, с-з

    763мм

    65%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd60.24eur60.28
    Живи на Невском!Ностальгия по СССРКуда пойти на выходныеОбраз жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    В кино покажут вестерн с изгнанной звездой «Мандалорца» Джиной Карано

    452
    обсудить
    Фото: скриншот трейлера
    ПоделитьсяПоделиться

    Джина Карано прежде была профессиональным бойцом MMA и даже претендовала на титул чемпиона мира, а после стала известна по своей роли Кары Дюн в сериале «Мандалорец». Ещё сильнее она прославилась, когда написала несколько твитов в поддержку Дональда Трампа, агитировала против ковидных прививок и вдобавок сравнила демократов с нацистами. Всё это создало довольно шумный скандал: в итоге компания Disney уволила актрису. С другой стороны, у Карано появилась своя фан-база и своеобразная известность. Без работы она не осталась: 8 сентября на экраны выходит новый фильм с Джиной Карано в главной роли: вестерн «Смерть в прерии». Режиссером ленты стал Майкл Полиш («Биг Сур», «Только для влюбленных»).

    По сюжету, семья первопроходцев пытается выжить в прериях штата Монтана. Героине Карано, Хэтти Макалистер, приходится выдержать в собственном доме осаду банды безжалостных разбойников, пока муж уехал на заработки в город.

    Среди прочих, в фильме снялся сын актера Дэниэла Дэй-Льюиса Гэбриел-Кэйн. Кажется, что Карано на роль главной героини выбрали неспроста: Хэтти здесь называют «самой сильной женщиной в округе», а когда она клянется, с дробовиком наперевес, что «эти бандиты почувствуют гнев божий», — чувствуется, что актриса прочно вжилась в образ сильной консервативной американки.

    16+

    Федор Дубшан

    Фото: скриншот трейлера

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close