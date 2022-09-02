В кино покажут вестерн с изгнанной звездой «Мандалорца» Джиной Карано

Джина Карано прежде была профессиональным бойцом MMA и даже претендовала на титул чемпиона мира, а после стала известна по своей роли Кары Дюн в сериале «Мандалорец». Ещё сильнее она прославилась, когда написала несколько твитов в поддержку Дональда Трампа, агитировала против ковидных прививок и вдобавок сравнила демократов с нацистами. Всё это создало довольно шумный скандал: в итоге компания Disney уволила актрису. С другой стороны, у Карано появилась своя фан-база и своеобразная известность. Без работы она не осталась: 8 сентября на экраны выходит новый фильм с Джиной Карано в главной роли: вестерн «Смерть в прерии». Режиссером ленты стал Майкл Полиш («Биг Сур», «Только для влюбленных»).
По сюжету, семья первопроходцев пытается выжить в прериях штата Монтана. Героине Карано, Хэтти Макалистер, приходится выдержать в собственном доме осаду банды безжалостных разбойников, пока муж уехал на заработки в город.
Среди прочих, в фильме снялся сын актера Дэниэла Дэй-Льюиса Гэбриел-Кэйн. Кажется, что Карано на роль главной героини выбрали неспроста: Хэтти здесь называют «самой сильной женщиной в округе», а когда она клянется, с дробовиком наперевес, что «эти бандиты почувствуют гнев божий», — чувствуется, что актриса прочно вжилась в образ сильной консервативной американки.
16+
Федор Дубшан