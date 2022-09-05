«Балтийский дом» покажет новую версию «Матросской тишины» с Владимиром Машковым

«Матросская Тишина» — пьеса Александра Галича о маленькой еврейской семье — отце и сыне — из провинциального города Тульчин, оказавшейся в гуще событий, развернувшихся в России с 1929 по 1940-е годы. Название отсылает к одноименной московской тюрьме и становится своеобразной метафорой всего советского режима. Пьеса написана в 1958 году и более 20-ти лет была запрещена. В 1946 году она состояла из трех актов, каждый из которых был привязан к конкретному историческому периоду: 1929, 1937 и 1944 годам. После XX съезда партии в 1956 году Александр Галич добавил один акт, действие в котором происходит в мае 1955-го. В нем оставшиеся в живых герои встречаются друг с другом.

