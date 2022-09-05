    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Облачно, дождь

    Ощущается как 8

    3 м/с, сев

    771мм

    74%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd60.37eur60.22
    Собака застрелила охотникаПрогулять «Разговор о важном»?"Зенит" обыграл "Спартак"Образ жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    «Балтийский дом» покажет новую версию «Матросской тишины» с Владимиром Машковым

    175
    обсудить

    8 и 9 сентября на сцене театра-фестиваля «Балтийский дом» пройдут гастроли Московского театра Олега Табакова. Зрители увидят спектакль Олега Табакова «Матросская тишина» в версии-восстановлении Владимира Машкова и Александра Марина.

    Фото: tabakov.ru/
    ПоделитьсяПоделиться

    «Матросская Тишина» — пьеса Александра Галича о маленькой еврейской семье — отце и сыне — из провинциального города Тульчин, оказавшейся в гуще событий, развернувшихся в России с 1929 по 1940-е годы. Название отсылает к одноименной московской тюрьме и становится своеобразной метафорой всего советского режима. Пьеса написана в 1958 году и более 20-ти лет была запрещена. В 1946 году она состояла из трех актов, каждый из которых был привязан к конкретному историческому периоду: 1929, 1937 и 1944 годам. После XX съезда партии в 1956 году Александр Галич добавил один акт, действие в котором происходит в мае 1955-го. В нем оставшиеся в живых герои встречаются друг с другом.

    В 1990 году «Матросская Тишина» появилась в репертуаре Театра-студии Табакова, а исполнителем главной роли Абрама Шварца стал Владимир Машков. В 2019 году спектакль был восстановлен Владимир Машковым. Он же вернулся к исполнению главной роли.


    В ролях: Владимир Машков, Владислав Миллер, Сергей Беляев, Сергей Угрюмов, Яна Сексте, Мария Шумилова, Арина Автушенко, Арина Долгих, Никита Уфимцев, Александр Фисенко, Артур Касимов, Алексей Князев, Павел Чернышев, Алексей Усольцев, Александр Кузьмин, Игорь Петров, Дарья Безсонова, Анастасия Богатырева.

    16+

    Полина Никитина

    Фото: tabakov.ru/

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close