«Балтийский дом» покажет новую версию «Матросской тишины» с Владимиром Машковым

8 и 9 сентября на сцене театра-фестиваля «Балтийский дом» пройдут гастроли Московского театра Олега Табакова. Зрители увидят спектакль Олега Табакова «Матросская тишина» в версии-восстановлении Владимира Машкова и Александра Марина.
«Матросская Тишина» — пьеса Александра Галича о маленькой еврейской семье — отце и сыне — из провинциального города Тульчин, оказавшейся в гуще событий, развернувшихся в России с 1929 по 1940-е годы. Название отсылает к одноименной московской тюрьме и становится своеобразной метафорой всего советского режима. Пьеса написана в 1958 году и более 20-ти лет была запрещена. В 1946 году она состояла из трех актов, каждый из которых был привязан к конкретному историческому периоду: 1929, 1937 и 1944 годам. После XX съезда партии в 1956 году Александр Галич добавил один акт, действие в котором происходит в мае 1955-го. В нем оставшиеся в живых герои встречаются друг с другом.
В 1990 году «Матросская Тишина» появилась в репертуаре Театра-студии Табакова, а исполнителем главной роли Абрама Шварца стал Владимир Машков. В 2019 году спектакль был восстановлен Владимир Машковым. Он же вернулся к исполнению главной роли.
В ролях: Владимир Машков, Владислав Миллер, Сергей Беляев, Сергей Угрюмов, Яна Сексте, Мария Шумилова, Арина Автушенко, Арина Долгих, Никита Уфимцев, Александр Фисенко, Артур Касимов, Алексей Князев, Павел Чернышев, Алексей Усольцев, Александр Кузьмин, Игорь Петров, Дарья Безсонова, Анастасия Богатырева.
16+
Полина Никитина