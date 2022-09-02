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    В прокат выходит любовная драма с Жюльет Бинош

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    На экранах — новый фильм знаменитой француженки Клер Дени («Шоколад», «Славные ублюдки») «С любовью и яростью». Водоворот эмоций тут переживают радиоведущая Сара (Жюльет Бинош) и безработный Жан (Венсан Линдон). По сюжету они вместе уже десять лет, и всё бы хорошо — если б не случайная встреча с бывшим любовником Сары Франсуа (Грегуар Колен). Вдобавок Франсуа и старый друг Жана. И старые чувства, конечно, разгораются: с одной стороны — привычные, но поднадоевшие отношения, а с другой — яркие, но токсичные эмоции с прежним любовником. Вдобавок сюда приплетаются и сложные отношения героя Линдона с его чернокожим сыном Маркусом от прошлого брака… За вулканом страстей можно будет понаблюдать с 8 сентября.

    16+

    Федор Дубшан

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