Петербургские бёрдвотчеры поделятся опытом и научат всех желающих правильно наблюдать за птицами

Birdwatching (бёрдвотчинг) — любительская орнитология. Но может быть полезной и науке. Например, канареечного вьюрка, горную чечётку, черногорлую завирушку и дубровника в Ленобласти первым разглядел наблюдатель-любитель. Как примкнуть к движению, расскажут в филиале Маяковки в «Севкабель Порту». Бесплатно. 12+



Одни изучают птичий мир ближайшего к дому лесопарка, другие пускаются в дальние путешествия, чтобы увидеть редкую птицу. Последних называют твичеры. Их энтузиазм впечатляет до такой степени, что в честь твичеров назвали место на марсианском кратере Езеро. Любители сколачиваются в клубы и группы создают сайты, где делятся советами — например, как выбрать бинокль. Или рекомендуют перед тем, как пользоваться справочником — определителем птиц, уяснить, что такое цевка и первостепенные маховые. И подсказывают, в каких мобильных приложениях удобнее вести чек-листы и лайф-листы.

