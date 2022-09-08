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    Петербургские бёрдвотчеры поделятся опытом и научат всех желающих правильно наблюдать за птицами

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    3 комментария
    Фото: Наталья Гончарова, «Фонтанка.ру»
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    Birdwatching (бёрдвотчинг) — любительская орнитология. Но может быть полезной и науке. Например, канареечного вьюрка, горную чечётку, черногорлую завирушку и дубровника в Ленобласти первым разглядел наблюдатель-любитель. Как примкнуть к движению, расскажут в филиале Маяковки в «Севкабель Порту». Бесплатно. 12+

    Одни изучают птичий мир ближайшего к дому лесопарка, другие пускаются в дальние путешествия, чтобы увидеть редкую птицу. Последних называют твичеры. Их энтузиазм впечатляет до такой степени, что в честь твичеров назвали место на марсианском кратере Езеро. Любители сколачиваются в клубы и группы создают сайты, где делятся советами — например, как выбрать бинокль. Или рекомендуют перед тем, как пользоваться справочником — определителем птиц, уяснить, что такое цевка и первостепенные маховые. И подсказывают, в каких мобильных приложениях удобнее вести чек-листы и лайф-листы.

    11 сентября петербургские бёрдвотчеры расскажут, в чем прелесть их хобби, поделятся советами, а на примере книги Кио Маклир «Птицы, искусство, жизнь: год наблюдений» покажут, что наблюдение за птицами — это в некотором роде и наблюдение за самим собой. В аннотации к книге говорится: «Птицы для Маклир становятся тем же, чем были грибы для Джона Кейджа, бабочки для Владимира Набокова или пчелы для Сильвии Плат — внешним толчком к внутреннему путешествию».

    Регистрация на сайте Маяковки в разделе «Мероприятия», встречаемся на Кожевенной линии, 40д, 3-й этаж. Начало в 15:00.

    Александра Шеромова

    Фото: Наталья Гончарова, «Фонтанка.ру»

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