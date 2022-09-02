    Сейчас

    +5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +5˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как 4

    0 м/с, штиль

    767мм

    89%

    Подробнее

    Пробки

    0/10

    usd61.18eur60.55
    Как Смольный потратит триллионКакой будет единая квитанция"Сыр я бросила в лесу"Образ жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмОбразованиеПромышленный Петербург

    В кино — сказочная мелодрама с Идрисом Эльбой и Тильдой Суинтон

    2860
    обсудить
    Фото: vlgfilm.ru/
    ПоделитьсяПоделиться

    8 сентября на экраны выходит долгожданное романтическое фэнтези «Три тысячи лет желаний» по рассказу английской писательницы Антонии Байеттт. Премьера фильма состоялась на Каннском фестивале. В режиссёрском кресле (а также в качестве продюсера и сценариста) — Джордж Миллер, известный по тетралогии «Безумный Макс», сказке «Бейб» и «Иствикским ведьмам» — то есть настоящий голливудский корифей с множеством наград и номинаций, включая «Оскар» за свой мультфильм «Делай ноги», полученный в 2007 году.

    Кастинг тут тоже впечатляющий: в главных ролях Тильда Суинтон и Идрис Эльба. Суинтон играет ученую Алетейю, к которой в руки случайно попадает сосуд с самым настоящим джинном — его играет, конечно, Эльба. Можно бы загадать три желания, однако Алетейя — литературовед и, во-первых, знает, чем заканчиваются истории про джиннов, а во-вторых — вроде бы совершенно довольна своей жизнью. Вместо этого она беседует со своим волшебным визави про чудеса, которые он повидал за свою долгую жизнь, и их отношения перерастают в нечто большее.

    У фильма трудная судьба: съемки должны были пройти ещё весной 2020 года, но помешала эпидемия COVID-19. А ещё был шанс, что джинна сыграет Николас Кейдж, но переговоры с актером не увенчались успехом. Снимали ленту в Сиднее, Стамбуле и Лондоне, бюджет её составил около 60 000 000 долларов. Оператором выступил оскароносный Джон Сил (они работали с Миллером на последнем «Безумном Максе»), а композитор — голландец Junkie XL.

    16+

    Федор Дубшан

    Фото: vlgfilm.ru/

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close