В кино — сказочная мелодрама с Идрисом Эльбой и Тильдой Суинтон

Фото: vlgfilm.ru/ Поделиться Поделиться





8 сентября на экраны выходит долгожданное романтическое фэнтези «Три тысячи лет желаний» по рассказу английской писательницы Антонии Байеттт. Премьера фильма состоялась на Каннском фестивале. В режиссёрском кресле (а также в качестве продюсера и сценариста) — Джордж Миллер, известный по тетралогии «Безумный Макс», сказке «Бейб» и «Иствикским ведьмам» — то есть настоящий голливудский корифей с множеством наград и номинаций, включая «Оскар» за свой мультфильм «Делай ноги», полученный в 2007 году.



Кастинг тут тоже впечатляющий: в главных ролях Тильда Суинтон и Идрис Эльба. Суинтон играет ученую Алетейю, к которой в руки случайно попадает сосуд с самым настоящим джинном — его играет, конечно, Эльба. Можно бы загадать три желания, однако Алетейя — литературовед и, во-первых, знает, чем заканчиваются истории про джиннов, а во-вторых — вроде бы совершенно довольна своей жизнью. Вместо этого она беседует со своим волшебным визави про чудеса, которые он повидал за свою долгую жизнь, и их отношения перерастают в нечто большее.



У фильма трудная судьба: съемки должны были пройти ещё весной 2020 года, но помешала эпидемия COVID-19. А ещё был шанс, что джинна сыграет Николас Кейдж, но переговоры с актером не увенчались успехом. Снимали ленту в Сиднее, Стамбуле и Лондоне, бюджет её составил около 60 000 000 долларов. Оператором выступил оскароносный Джон Сил (они работали с Миллером на последнем «Безумном Максе»), а композитор — голландец Junkie XL.

16+

Федор Дубшан

