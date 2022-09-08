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    Стало известно, когда в Петербурге дадут отопление

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    Стало известно, когда в Петербурге дадут отопление

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    14 комментариев

    Периодическое протапливание в Петербурге начнется с 15 часов 8 сентября. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

    Речь идет о постепенном включении источников теплоснабжения для возможности подключения жилых зданий к централизованной системе отопления.

    Теплоснабжающие организации должны в первую очередь начать подачу тепла дошкольным и средним образовательным учреждениям, а также учреждениям здравоохранения и соцзащиты.

    Напомним, в Ленинградской области периодическое протапливание началось 6 сентября, в трёх районах. В регионе несколько раз фиксировались заморозки, минувшей ночью в поселке Лесогорский было минус 2,0 градуса, в Лодейном Поле — минус 1,5 градуса.

    Напомним, для начала полноценного отопительного сезона среднесуточная температура должна быть ниже 8 градусов в течение 5 суток.

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    Комментарии 14

    mynine08 Сен 2022 в 14:29
    "для начала полноценного отопительного сезона среднесуточная температура должна быть ниже 8 градусов в течение 5 суток"

    Дурацкое правило, если честно. Мы, петербуржцы, живем в климате, который называется циклоническим. То есть, характер погоды очень сильно зависит от состояния атмосферы - волны тепла и холода сменяют друг-друга как раз с периодом в несколько дней.

    И когда осенью пройдет неделя холодных дней, то потом часто теплеет и горожане в холодные дни сидят без отопления, а в теплые им добавляют жару.

    Аналогично весной - наступает тепло, радиаторы горячие все дохнут от жары, проходит за несколько дней волна, отопление выключают и возвращается холодная погода.

    Мы же в XXI веке живем - сейчас достаточно точные прогнозы на неделю вперед: можно посмотреть прогноз и включать тогда когда холодно и выключать когда тепло.
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