Стало известно, когда в Петербурге дадут отопление

Периодическое протапливание в Петербурге начнется с 15 часов 8 сентября. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.
Речь идет о постепенном включении источников теплоснабжения для возможности подключения жилых зданий к централизованной системе отопления.
Теплоснабжающие организации должны в первую очередь начать подачу тепла дошкольным и средним образовательным учреждениям, а также учреждениям здравоохранения и соцзащиты.
Напомним, в Ленинградской области периодическое протапливание началось 6 сентября, в трёх районах. В регионе несколько раз фиксировались заморозки, минувшей ночью в поселке Лесогорский было минус 2,0 градуса, в Лодейном Поле — минус 1,5 градуса.
Напомним, для начала полноценного отопительного сезона среднесуточная температура должна быть ниже 8 градусов в течение 5 суток.