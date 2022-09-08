Лидером по заморозкам на Северо-Западе ночью стала Ленобласть — до минус 2 градусов

Ночью 8 сентября температура опускалась ниже нуля в нескольких регионах Северо-Запада России. Самый низкий показатель зафиксирован на севере Ленинградской области. Об этом сообщает ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
«На Северо-Запад России вернулись заморозки!» — пишет Леус в своём телеграм-канале.
По его словам, легкие морозцы наблюдались в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях. Самой холодной точкой на карте стал посёлок Лесогорский (Выборгский район Ленобласти, по дороге к Иматре) — минус 2,0 градуса. В Лодейном Поле зафиксировано минус 1,5 градуса, в Гдове — минус 1,4 градуса, в Старой Руссе — 0,0. В Петербурге было плюс 4,3 градуса.
«В ночь на пятницу территория заморозков расширится», — обещает метеоролог.
Напомним, в первых числах сентября жители Ленобласти уже сообщали о заморозках.