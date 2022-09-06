«Пока не рассматривается». Костин прокомментировал вероятность выхода ВТБ из «Метростроя Северной столицы»

Глава ВТБ ответил на вопросы журналистов о возможном выходе структур банка из состава акционеров «Метростроя Северной столицы» (МССС). По данным «Фонтанки», этот вопрос и его механика предметно обсуждались две недели назад.

«Пока вопроса такого у нас не рассматривается. Если город захочет, то мы конечно уйдем, но город пока вроде не хочет, там много проблем порешали уже, долговых и прочих», — цитирует 6 сентября ТАСС заявление Костина в кулуарах Восточного экономического форума.