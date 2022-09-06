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    «Пока не рассматривается». Костин прокомментировал вероятность выхода ВТБ из «Метростроя Северной столицы»

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    Глава ВТБ ответил на вопросы журналистов о возможном выходе структур банка из состава акционеров «Метростроя Северной столицы» (МССС). По данным «Фонтанки», этот вопрос и его механика предметно обсуждались две недели назад.

    «Пока вопроса такого у нас не рассматривается. Если город захочет, то мы конечно уйдем, но город пока вроде не хочет, там много проблем порешали уже, долговых и прочих», — цитирует 6 сентября ТАСС заявление Костина в кулуарах Восточного экономического форума.

    «Фонтанка» рассказывала, что ВТБ и Смольный обсуждали вопрос выхода банка из капитала МССС, в пресс-службе банка говорили, что «финальных решений по данному вопросу пока нет». По данным редакции, с тех пор вопрос действительно поставлен на паузу. Сейчас у ВТБ Девелопмент 35% в уставном капитале МССС, остальное — у Смольного, предприятие является единственным поставщиком на строительство, проектирование и реконструкцию метрополитена в Петербурге. При этом ВТБ до сих пор не внес свой акционерный вклад в размере 3,8 млрд рублей, а займов «Метрострою Северной столицы» выдал чуть менее чем на 2 млрд рублей.

    Андрей Костин не в первый раз через паузу и в кулуарах форумов комментирует новости о предполагаемом выходе ВТБ из совместных с Петербургом предприятий. В прошлый раз это касалось «Невского экологического оператора», который отвечает за все обращение с коммунальными отходами в городе. «Это еще вопрос», — на ходу ответил Костин на вопрос 47news в ходе ПМЭФ-2022. В обоих случаях факт переговоров с городом сомнений не вызывает.

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