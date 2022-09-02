Куда пойти 2–4 сентября: «Ленинградские мосты», фестиваль Довлатова и рок в Кронштадте

С началом осени оживает «культурная» сторона Петербурга: первые выходные сентября — дни больших литературных и музыкальных фестивалей, которые проходят на улицах и даже мостах. Музеи после летнего затишья приглашают на новые выставки, а в кинотеатрах — столь редкие зарубежные новинки. В гиде по этому уик-энду «Фонтанка» собрала главные причины поехать в центр — даже в непогоду. Актуальное

«Ленинградские мосты» встречают сентябрь музыкой

2–4 сентября, 0+

В первые выходные осени в городе проходит фестиваль музыки «Ленинградские мосты». На Банковском, Итальянском и Мало-Конюшенном организаторы выстроят места для выступлений музыкантов: поют Тося Чайкина, ВИА «Пролетарское танго», группа OQJAV, новосибирские пост-панки «Буерак» и множество других звёзд. Единственная локация праздника не у воды — «Двор Гостинки».

Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





«День Д» покажет модное непарадное 3–4 сентября, 6+

«Мне стало противно, и я ушел. Вернее, остался», — тема «Дня Д» этого года. На общем фоне и, вероятно, для многих из тех, кто сейчас в Петербурге, цитата в названии может показаться особенно интересной. Фестиваль памяти Сергея Довлатова в шестой раз объединит множество площадок по всему городу — улицу Рубинштейна, Новую Голландию, «Ленфильм». Будь то кинопоказ, лекция, спектакль или экскурсия — сквозная линия разговоров в этом сезоне касается очагов непарадной культуры 1960–1970-х годов. Того самого времени, когда появляется самиздат и тамиздат, возникают традиции советских квартирников, подпольных клубов и формируются тесные сообщества людей, которые в открытую не борются с властью, но делают всё от себя зависящее, чтобы сохранить искусство, науку и свободу мысли. Сориентироваться в программе фестиваля вам поможет специальный гид «Фонтанки» по «Дню Д». Напомним, что в ночь с субботы на воскресенье Дворцовый мост разведут под плейлист из любимых джазовых композиций писателя.

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Теодор Курентзис проведëт по Италии 2 сентября, 20:00, 0+

В пятницу в Концертном зале капеллы звучит «итальянская» программа оркестра musicAeterna под руководством самого Теодора Курентзиса. Музыканты исполнят Итальянское каприччио на темы народных песен для оркестра, увертюру-фантазию по Шекспиру «Ромео и Джульетта» и симфоническую фантазию по Данте «Франческа да Римини». Все эти произведения объединяет не только неизменный итальянский мотив, но и авторство Чайковского.



Орешек открывает порталы в прошлое

3 и 4 сентября, 6+

Если уж ехать в крепость Орешек, то в дни исторического фестиваля. В этот уик-энд на острове на Неве получится не только осмотреть старинные стены, но пройти азы военной подготовки прошлых веков и посмотреть на обмундирование мушкетёров, пехотинцев, кавалеристов и даже казаков. Все дни на площадке играет историческая музыка, а профессиональные танцоры показывают, как плясали в прошлые века.



Фото: vk.com/oreshekfest Поделиться Поделиться





В музеях

«Артмуза» готовит интеллектуальную провокацию До 30 октября, 18+

Первые два месяца осени в «Артмузе» пройдут под знаком «выставки-провокации» Flo Pinkie Владимира Шваюкова и Милены Дьяконовой. В залах фотография и скульптура соседствуют с перформансом и инсталляцией, а практически в каждой работе скрыта отсылка к какой-либо идее значимого мыслителя. Так, посетитель увидит серию «Дурилки картонные» — иллюстрации к поэме «Семьи города Мразе» французского поэта Тристана Виде.



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





Восточные мотивы — с книжных иллюстраций До 4 октября, 0+

В Музее печати ещё больше месяца для осмотра доступна выставка книжной графики «Сказочные сокровища востока». Экспозицию составили графические циклы из коллекции российского издательства «Вита Нова»: оригиналы иллюстраций художника Виктора Бритвина к «Тысяча и одной ночи» и работы его коллеги Георгия Чачанидзе к сборнику персидских народных сказок.

Русский музей знакомит с любимым художником Петра До 31 октября, 0+

В садовом вестибюле Михайловского дворца с первых дней сентября открывается выставка-презентация «Портрет молодого человека в зелёном кафтане» кисти Ивана Никитина». Гипотезу о том, что полотно действительно создал этот мастер, окончательно в Русском музее подтвердили лишь недавно. Открытие в определённом смысле «празднуют» и показывают вновь определённую работу в окружении других картин авторства Никитина. Он считается одним из ведущих живописцев Петровской эпохи, одним из любимых мастеров самого императора и основоположником светской живописи в России XVIII века.



Послушать музыку

Классика Андрея Петрова прозвучит под открытым небом 2 сентября, 19:00, 0+

В день рождения композитора Андрея Петрова, которого не стало в 2006 году, в сквере его имени и в его честь играют программу «Вокзал для двоих». В афише — песни, романсы и инструментальная музыка, написанная им для фильмов Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля», «Служебный роман», «Небеса обетованные», «Жестокий романс».



Герзмава «настроит» Филармонию на сезон 2 сентября, 20:00, 6+

Филармония открывает сезон с размахом: в большом зале в пятницу вечером слушатели соберутся ради выступления одной из главных отечественных оперных див — сопрано Хиблы Герзмавы. За звучание отвечает органист Иван Царев. В программе вечера — сочинения крупнейших композиторов эпохи барокко: Иоганна Баха, Георга Генделя, Джованни Перголези, Генри Пёрселла.



Triangle Sun покажет западный стиль 2 сентября, 20:00, 16+

Хотя творчество электронщиков Triangle Sun больше известно в Америке и Европе, официально коллектив родом из России. Композиции проекта Александра Князева входят в авторитетные музыкальные сборники Café del Mar и Buddha Bar, а это что-то да значит. Пятничным вечером музыканты играют на отечественной сцене, в клубе «Космонавт», и готовятся удивить стилем и мощным звучанием.



Ожогин зовёт танцевать без стесненья 2 сентября, 19:00, 6+

Музыкант Иван Ожогин — тот человек, который родился первого сентября. День рождения вместе с поклонниками он отпразднует всего на день позже: в «Авроре» в пятницу представит особую программу «Танцуют все». Исполнит не только арии, которыми и прославился, но и несколько «музыкальных сюрпризов».

«Рокштадт» объединит поколения рок-звёзд 3 сентября, 13:00–22:00, 12+

Музейно-исторический парк «Остров фортов» принимает «Рокштадт» — фестиваль, на который съедутся звёзды рока. Организаторы ждут группы «Пикник», «Калинов мост», «Animal ДжаZ», «Гарин и Гиперболоиды» и Pep-See. Помимо концертных выступлений в Кронштадт стоит ехать ради автограф-сессии с музыкантами и большого винил-маркета. Вход на фестиваль бесплатный, но нужна регистрация.



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





Campus Fest покажет уровень 3 сентября, 17:00, 18+

Ну а клуб «Аврора» принимает Campus Fest. В 2004 году первый праздник провели студенты и выпускники СПбГУ, а за следующие годы на молодёжном фестивале успели выступить «Пилот», «Кукрыниксы», «Северный флот» и другие успешные и «взрослые» артисты. Гостями этого года станут «Нуки», «Бригадный Подряд», «Папин Олимпос» и «Dругой Ветер». Из-за постковидных реалий музыкальная часть для Campus Fest — главная и единственная.

Народная музыка — в центре города 3–4 сентября, 6+

Территория Александровского парка перед театром «Мюзик-Холл» превратится в эпицентр этнозвучания. Всё дело в фестивале «ЭтоЭтно» — празднике ни на что не похожей музыки со всего света. Хедлайнерами этого года стали балканский музыкант Марко Маркович с Big Brass Band, гитарист-виртуоз Дидюля и группа «Намгар». На сцену поднимутся петербургская певица Yuliko, этнотандем Gudimir & Kulyomin, ямайский дуэт Orisha Sound и многие другие.



Узнать новое

«Легенда» покажет оттенки любви по Бунину

3 сентября, 19:15, 16+

Петербургский театр «Легенда» начинает осень инсценировкой классики. Решив поработать с бунинским материалом, режиссёр Саша Сергеев не стал выбирать одно произведение, а переплавил в единый спектакль сразу пять работ классика о любви — «В одной знакомой улице», «Кавказ», «Зойка и Валерия», «Руся» и «Натали». В театре спектакль «Мужчина и женщина» называют одним из самых масштабных из всего репертуара: разнообразие чувств и ситуаций отыгрывают 14 актёров.



«Мужчина и женщина» Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





«Павловская белка» — детей научат осознанности 4 сентября, 0+

В Павловском парке на воскресенье запланирован семейный экофестиваль «Павловская белка». Зверьки стали символом праздника, потому что в музее-заповеднике их можно встретить в любое время года, и они абсолютно ручные. В программе — лекции для детей о природе, пленэры и интерактивные мастер-классы.

В KGallery представят книгу о легенде «Кино» 4 сентября, 13:00, 18+

На воскресенье в KGallery запланирована презентация первой монографии о Георгии Гурьянове — барабанщике группы «Кино», который после завершения музыкальной карьеры ушёл в искусство немузыкальное и получил мировую известность. На встречу приедут заведующий Отделом новейших течений Русского музея Александр Боровский, гитарист «Кино» Георгий Каспарян, Аркадий Ипполитов — автор монографии, искусствовед и друг художника. Именно он придумал концепцию масштабной выставки работ Гурьянова «Куда ж нам плыть?..» с плакатами для «альтернативной» Олимпиады и недописанным образом Цоя. Временная экспозиция останется в KGallery до 4 сентября. Вход на презентацию книги о Гурьянове по регистрации и билету на выставку.



Фото: KGallery Поделиться Поделиться





Путь в Израиль — через еду

4 сентября, с 13:00, 12+

Пространство «Третье место» на один день превратится в огромную гастрономическую зону: на фестивале «День Израильской кухни» шеф-повара устроят серию мастер-классов по приготовлению блюд национальной кухни, а в 18:00 начнут тематический паблик-ток о еде и традициях. Не обойдётся на площадке без музыки: с момента открытия она будет без остановки звучать из динамиков, а в 19:00 молодой композитор и исполнитель Арина Фауль устроит Jewish Funky Party.

На экранах

Классик боди-хоррора представил мир без боли Со 2 сентября, 18+

В официальный прокат выходят «Преступления будущего» — первая за восемь лет картина Дэвида Кроненберга, режиссера культовых картин в жанре боди-хоррора («Муха», «Связанные насмерть»). В футуристической картине играют Вигго Мортенсен, Кристен Стюарт и Леа Сейду. Их герои живут в мире, где из-за синдрома ускоренной эволюции тела людей постоянно мутируют, а вырезание новых органов становится любимым шоу весьма развращённой публики. Поскольку боли люди больше не чувствуют, хирургия для них — новый секс, модификация тел — искусство.



«Чудовище» — в лесу и в собственном доме Со 2 сентября, 16+

Название ретрохоррора Криса Сивертсона «Чудовище» напрямую указывает, с чем придётся столкнуться главной его героине в исполнении Кристины Риччи. Помимо монстра, который, по слухам, обитает в глубинах лесного озера, женщина опасается мужа-тирана, от которого сбежала лишь чудом.

