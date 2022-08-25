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    «Преступления будущего»: В прокат выходит новый фильм Дэвида Кроненберга

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    Фото: vk.com/capella_film
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    2 сентября до России наконец докатятся «Преступления будущего», премьера которых состоялась на последнем Каннском фестивале.

    Выход нового кино Дэвида Кроненберга — событие примечательное сразу по нескольким причинам. Последняя картина корифея американского независимого кино, «Звездная карта», вышла целых восемь лет назад. Кроме того, в «Преступлениях будущего» режиссер отходит от экспериментов последних лет с сатирой и криминальным триллером — и возвращается к прославившему его жанру боди-хоррора. Даже название работы знаковое: «Преступления будущего» — так же называлась и одна из первых картин Кроненберга. Как и там, в новом фильме дело происходит в недалёком будущем, где люди приобрели синдром «ускоренной эволюции».

    В центре внимания — биохудожник Сол Тенсер (его играет любимец режиссера Вигго Мортенсен), который выращивает у себя новые, небывалые раньше органы напоказ для публики. Неожиданно для себя он попадает в гущу конфликта между спецслужбами и сектантами, поклоняющимися новым формам людей. Помощницу Тенсера Каприс играет Леа Сейду, а влюблённую в него чиновницу Тимлин — Кристен Стюарт, так что в известных лицах тут нет недостатка.

    Фото: vk.com/capella_film
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    Другие части тела также присутствуют в изобилии: «Преступления будущего» могут похвастаться убедительными спецэффектами, и сцены операций на странных органах могут по-настоящему встревожить впечатлительных зрителей — хотя сняты неизменно стильно. При этом вся альтернативная анатомия нужна режиссеру не просто как элемент ужастика, а для построения глубокой и мрачной автобиографической притчи о пути художника, который готов вложить в творчество своё сердце, собственные плоть и кровь.

    18+

    Федор Дубшан

    Фото: vk.com/capella_film
    Фото: vk.com/capella_film

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