Проехать на ретроавтомобиле, поучаствовать в показе мод и посмотреть уличные спектакли — чем заняться в «День Д»

3 и 4 сентября в Петербурге в шестой раз пройдет фестиваль «День Д», посвященный писателю Сергею Довлатову. В программе более 40 мероприятий — от кинопоказов, лекций, спектаклей и концертов до экскурсий, мастер-классов, чтений и квестов. «Фонтанка» подготовила гид по фестивалю.
Лекции
3–4 сентября
Новая Голландия
В Новой Голландии пройдет цикл лекций «Жить не по лжи», посвященных писателю и его времени. Литературовед и прозаик Андрей Арьев расскажет о неформальной жизни ленинградских литературных журналов, а историк Лев Лурье исследует серую зону культуры между подпольем и официозом во времена Довлатова. Полное расписание лекций можно найти на сайте мероприятия.
Вход на большинство лекций бесплатный. Количество мест ограничено.
Кроме того, будут лекции и в онлайне: например, 3 сентября в 20:00 можно будет послушать рассказ филолога Полины Барсковой «Пространства неформальной культуры в блокадном и послеблокадном Ленинграде», основанный на материалах дневников Татьяны Гнедич, Павла Зальцмана, Якова Друскина и Евгения Шварца. А 4 сентября лекцию историка искусства Юлии Демиденко о «двойной» и «второй» жизни ленинградских музеев периода «оттепели» и «заморозков» — как на выставочные пространства пришли нонконформисты, коллекционеры, хулиганы и не только.
Экскурсии
3–4 сентября
Улица Рубинштейна
На улице Рубинштейна в течение двух праздничных дней будут водить экскурсии по местам Довлатова. Это пешие прогулки «Довлатов вокруг Рубинштейна», проезд на ретроавтомобиле, экскурсии с посещением квартиры писателя, а также квест, в ходе которого участникам предстоит пройти привычными маршрутами Сергея Донатовича и его близких друзей из литературного круга, узнать о том, что из себя представляла улица Рубинштейна тех лет, и самостоятельно найти ответы на порой каверзные вопросы о биографии писателя. Все — по билетам.
Чтения
3–5 сентября, в начале каждого часа с 14:00 до 18:00
Таврический сад, Дворцовая и Адмиралтейская набережные
В центре города будут транслировать отрывки из произведений Довлатова в исполнении Максима Виторгана, Максима Суханова, Ефима Шифрина и Михаила Полицеймако.
3 сентября, 15:00
Парк культуры и чтения «Буквоед»
Произведения Довлатова будут читать профессиональные актеры и все желающие поклонники творчества писателя.
Показ мод
4 сентября,16:00–17:00
Магазин-салон Off
В магазине на набережной Фонтанки пройдет показ мод 60–70-х годов и мастер-класс по созданию образа ленинградской девушки. Перевоплощаться в модниц с обложек журналов 70-х годов будут с помощью магии винтажа, макияжа и причёсок. Также в программе гадание по полному собранию сочинений Довлатова.
Спектакли
3 сентября, 19:30
Улица Рубинштейна, 23
Студенты режиссерского курса РГИСИ покажут уличный спектакль «Призрак счастья» («Сережа Dovlatov») по мотивам биографии Довлатова. На глазах у бронзового Сергея Донатовича артисты расскажут историю писателя, раздавленного институтом государства.
3 и 4 сентября, 16:00
Улица Рубинштейна, 1
Объединение «Гостиная Хамс» представит уличный спектакль-перформанс по сценам из рассказов писателя «Довлатов. Идейно я трезв». Улица станет декорацией, а четыре актёра выступят проводниками в довлатовское время.
3 сентября, 14:00
Вавилов лофт
Спектакль «Демарш им. Довлатова» представит московская творческая мастерская «Просто пространство».
«Хулиганское прочтение текстов Сергея Донатовича, наши вымыслы и смелые театральные фантазии», — так описали постановку ее создатели
Информацию о других постановках фестиваля можно найти на официальном сайте.
Фильмы
3–4 сентября
Киностудия «Ленфильм»
На «Ленфильме» пройдут кинопоказы, приуроченные к юбилею Довлатова. Это «Не болит голова у дятла» (1975), «Даурия» (1971) и «Ошибки юности» (1978). Каждый фильм будет представлять известные кинокритики и киноведы. Вход по билетам, которые продаются на сайте киностудии.
3 сентября, 17:00
Вавилов лофт, пространство «Линза»
Мероприятие под названием «Жму руку, Довлатов» начнется с воспоминаний друзей писателя (Татьяна Никольская, Ирина Балай, Валерий Попов) и продолжится показом фильма «Продолжение следует… История о детской прессе и ее создателях» с обсуждением. Фильм представит Николай Харлампиев, главный редактор журнала «Костёр».
Развод мостов
3–4 сентября, 01:10
В дни фестиваля Дворцовый мост будут разводить в сопровождении звукового шоу «Поющие мосты». «Саундтреком Довлатова» станут популярные джазовые композиции.