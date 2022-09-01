Проехать на ретроавтомобиле, поучаствовать в показе мод и посмотреть уличные спектакли — чем заняться в «День Д»

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





3 и 4 сентября в Петербурге в шестой раз пройдет фестиваль «День Д», посвященный писателю Сергею Довлатову. В программе более 40 мероприятий — от кинопоказов, лекций, спектаклей и концертов до экскурсий, мастер-классов, чтений и квестов. «Фонтанка» подготовила гид по фестивалю.

Лекции

3–4 сентября

Новая Голландия

В Новой Голландии пройдет цикл лекций «Жить не по лжи», посвященных писателю и его времени. Литературовед и прозаик Андрей Арьев расскажет о неформальной жизни ленинградских литературных журналов, а историк Лев Лурье исследует серую зону культуры между подпольем и официозом во времена Довлатова. Полное расписание лекций можно найти на сайте мероприятия.



Вход на большинство лекций бесплатный. Количество мест ограничено.

Кроме того, будут лекции и в онлайне: например, 3 сентября в 20:00 можно будет послушать рассказ филолога Полины Барсковой «Пространства неформальной культуры в блокадном и послеблокадном Ленинграде», основанный на материалах дневников Татьяны Гнедич, Павла Зальцмана, Якова Друскина и Евгения Шварца. А 4 сентября лекцию историка искусства Юлии Демиденко о «двойной» и «второй» жизни ленинградских музеев периода «оттепели» и «заморозков» — как на выставочные пространства пришли нонконформисты, коллекционеры, хулиганы и не только.



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





Экскурсии

3–4 сентября

Улица Рубинштейна

На улице Рубинштейна в течение двух праздничных дней будут водить экскурсии по местам Довлатова. Это пешие прогулки «Довлатов вокруг Рубинштейна», проезд на ретроавтомобиле, экскурсии с посещением квартиры писателя, а также квест, в ходе которого участникам предстоит пройти привычными маршрутами Сергея Донатовича и его близких друзей из литературного круга, узнать о том, что из себя представляла улица Рубинштейна тех лет, и самостоятельно найти ответы на порой каверзные вопросы о биографии писателя. Все — по билетам.



Чтения

3–5 сентября, в начале каждого часа с 14:00 до 18:00

Таврический сад, Дворцовая и Адмиралтейская набережные

В центре города будут транслировать отрывки из произведений Довлатова в исполнении Максима Виторгана, Максима Суханова, Ефима Шифрина и Михаила Полицеймако.

3 сентября, 15:00

Парк культуры и чтения «Буквоед»



Произведения Довлатова будут читать профессиональные актеры и все желающие поклонники творчества писателя.

Показ мод

4 сентября,16:00–17:00

Магазин-салон Off

В магазине на набережной Фонтанки пройдет показ мод 60–70-х годов и мастер-класс по созданию образа ленинградской девушки. Перевоплощаться в модниц с обложек журналов 70-х годов будут с помощью магии винтажа, макияжа и причёсок. Также в программе гадание по полному собранию сочинений Довлатова.



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





Спектакли

3 сентября, 19:30

Улица Рубинштейна, 23

Студенты режиссерского курса РГИСИ покажут уличный спектакль «Призрак счастья» («Сережа Dovlatov») по мотивам биографии Довлатова. На глазах у бронзового Сергея Донатовича артисты расскажут историю писателя, раздавленного институтом государства.

3 и 4 сентября, 16:00

Улица Рубинштейна, 1

Объединение «Гостиная Хамс» представит уличный спектакль-перформанс по сценам из рассказов писателя «Довлатов. Идейно я трезв». Улица станет декорацией, а четыре актёра выступят проводниками в довлатовское время.



Фото: ГостинаяХамс Поделиться Поделиться





3 сентября, 14:00

Вавилов лофт

Спектакль «Демарш им. Довлатова» представит московская творческая мастерская «Просто пространство».

«Хулиганское прочтение текстов Сергея Донатовича, наши вымыслы и смелые театральные фантазии», — так описали постановку ее создатели

Информацию о других постановках фестиваля можно найти на официальном сайте.

Фильмы

3–4 сентября

Киностудия «Ленфильм»

На «Ленфильме» пройдут кинопоказы, приуроченные к юбилею Довлатова. Это «Не болит голова у дятла» (1975), «Даурия» (1971) и «Ошибки юности» (1978). Каждый фильм будет представлять известные кинокритики и киноведы. Вход по билетам, которые продаются на сайте киностудии.

