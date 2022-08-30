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    На фестивале «Ленинградские мосты» выступят Тося Чайкина, OQJAV и многие другие

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    Фото: предоставлено организаторами
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    Седьмой сезон фестиваля «Ленинградские мосты» пройдет в Петербурге 2–4 сентября. Петербуржцев ждут четыре локации и разнообразная музыка как от известных артистов, так и от молодых и только набирающих популярность коллективов.

    В этом году на фестивале выступят: певица Тося Чайкина, прославившаяся работой с актрисой Ириной Горбачевой и участием в новом альбоме Оксимирона, ВИА «Пролетарское танго» — коллектив, который понравится всем поклонникам ретро, инди-поп-группа OQJAV, новосибирские пост-панки «Буерак», певица Васса, с которой работают Сергей Gokk Макаров из Little Big и Jane Air, барабанщик группы «Сплин» Алексей Мещеряков и другие. Словом, зрителей ждет торжество новой русской музыки.

    Все действо традиционно случится на трех мостах: Банковском, Итальянском и Мало-Конюшенном. Четвертой локацией фестиваля станет пространство «Двор Гостинки».

    Кроме музыки организаторы обещают мастер-классы по созданию музыки, лекции об искусстве и мерч.

    Вход на фестиваль свободный. 0+

    Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»

    Фото: предоставлено организаторами

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