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    Петербуржцев приглашают на День израильской кухни

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    Фото: предоставлено организаторами
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    Гастрономический фестиваль, посвященный израильской кухне, пройдет 4 сентября в пространстве «Третье Место» (Литейный пр. 62) при поддержке Генерального консульства Государства Израиль. Фестиваль в формате фуд-корта ставит целью продемонстрировать все многообразие гастрономической культуры страны — от традиционных ближневосточных и ашкеназских блюд до современных авторских рецептов.

    Среди участников — Бистро Saviv с собственным взглядом на левантийскую кухню, стрит-фуд бар «Бекицер», делающий акцент на израильском стрид-фуде, пита-бар «Бабагануш», который будет отвечать за блюда, приготовленные на гриле, кошерный ресторан «Лехаим», готовый познакомить гостей фестиваля с ашкеназской кухней, и хумусия Easy Hummus, известная своим ассортиментом хумуса.

    Кроме поглощения еды, на фестивале можно будет и научиться самим готовить фалафель: в 17:00 состоится кулинарный мастер-класс Ильи Лазерсона «Как научиться готовить то, что в Израиле известно как «еврейский гамбургер».

    А в 18:00 можно будет узнать побольше о кухне Израиля — в том числе причинах ее популярности в Петербурге и тенденциях развития, послушав дискуссию «Самые пряные темы о кухне Израиля» с участием экспертов — Антонио Фреза (Saviv), Ильи Базарского («Бекицер», «Бабагануш») и других.

    Начиная с семи часов посетителей ждет музыкальная программа, которая начнется концертом Арины Фауль Jewish Funky Party и продолжится в 22:00 Dj-сетом израильской музыки.

    Вход на фестиваль свободный. 0+

    Фото: предоставлено организаторами

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