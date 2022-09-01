Петербуржцев приглашают на День израильской кухни

Гастрономический фестиваль, посвященный израильской кухне, пройдет 4 сентября в пространстве «Третье Место» (Литейный пр. 62) при поддержке Генерального консульства Государства Израиль. Фестиваль в формате фуд-корта ставит целью продемонстрировать все многообразие гастрономической культуры страны — от традиционных ближневосточных и ашкеназских блюд до современных авторских рецептов.



Среди участников — Бистро Saviv с собственным взглядом на левантийскую кухню, стрит-фуд бар «Бекицер», делающий акцент на израильском стрид-фуде, пита-бар «Бабагануш», который будет отвечать за блюда, приготовленные на гриле, кошерный ресторан «Лехаим», готовый познакомить гостей фестиваля с ашкеназской кухней, и хумусия Easy Hummus, известная своим ассортиментом хумуса.

