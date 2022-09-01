Крепость Орешек собирает войска из прошлого на день рождения

Древняя крепость на Ореховом острове в истоке Невы в первые выходные сентября нехарактерно оживёт: на фестиваль «День крепости Орешек» 3 и 4 сентября съедутся реконструкторы, увлекающиеся абсолютно разными историческими эпохами, музыкальные коллективы и «купцы» в современном обличье.



Пикинёры, вооруженные длинными копьями, мушкетеры, гренадеры, легкая пехота и даже кавалерия сформируют полки на обычно тихой музейной территории и пригласят присоединиться непрофессионалов. В первый день праздника запланировано два сражения. В бой пойдут в промежутке между 13:00 и 18:00. Никто точно не пострадает, но будет максимально правдоподобно. Перед началом действа пройдёт рекрутский набор — «новобранцам» выдадут элементы военной формы и проведут азы строевой подготовки.

