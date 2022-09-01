    Сейчас

    +9˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +9˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 8

    2 м/с, сев

    760мм

    81%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd60.24eur60.21
    Цена проезда в 2023-мБудет ли в школах дистантКак часто финны изымают валютуОбраз жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    Крепость Орешек собирает войска из прошлого на день рождения

    253
    обсудить
    Фото: vk.com/oreshekfest
    ПоделитьсяПоделиться

    Древняя крепость на Ореховом острове в истоке Невы в первые выходные сентября нехарактерно оживёт: на фестиваль «День крепости Орешек» 3 и 4 сентября съедутся реконструкторы, увлекающиеся абсолютно разными историческими эпохами, музыкальные коллективы и «купцы» в современном обличье.

    Пикинёры, вооруженные длинными копьями, мушкетеры, гренадеры, легкая пехота и даже кавалерия сформируют полки на обычно тихой музейной территории и пригласят присоединиться непрофессионалов. В первый день праздника запланировано два сражения. В бой пойдут в промежутке между 13:00 и 18:00. Никто точно не пострадает, но будет максимально правдоподобно. Перед началом действа пройдёт рекрутский набор — «новобранцам» выдадут элементы военной формы и проведут азы строевой подготовки.

    Среди приглашённых гостей есть, например, студия историко-сценического фехтования «Силуэт». Те, кто ходят туда на занятия, увлекаются историческим фехтованием, то есть всерьёз изучают, какими приёмами пользовались мастера боя в разных европейских странах со второй половины XVI века вплоть до наступления наполеоновского периода. А потом отрабатывают каждый выпад.

    Все дни на площадке будет играть этномузыка и работать палатки с сувенирами и едой.

    Вход на праздник по входным билетам в «Орешек». Все подробности, в том числе и детальная инструкция, как добраться до острова из города, опубликованы в группе «ВКонтакте». 6+

    Ольга Минеева

    Фото: vk.com/oreshekfest

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close