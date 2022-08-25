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    На экранах — ретро-хоррор с Кристиной Риччи

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    Фото: paradisegroup.ru/
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    В прокат 2 сентября выходит фильм режиссера Криса Сивертсона с простым названием «Чудовище». Сюжет разворачивается в пятидесятых годах прошлого века. Главная героиня, Лора, пытаясь спастись от мужа-абьюзера, переезжает с маленьким сыном в домик в калифорнийской глуши. Очень скоро выясняется, что здесь не менее опасно: в ближайшем озере, по слухам, обитает монстр. Лора не знает, чего опасаться больше: того, что их с ребенком найдёт бывший супруг или съест чудовище.

    Самое примечательное (помимо приятной ностальгической эстетики) — тот факт, что главную героиню играет Кристина Риччи — специалистка по изображению женщин непростой судьбы и признанная звезда серьезных и комедийных фильмов ужасов — начиная с её роли Уэнзди в «Семейке Аддамс». Кстати, в предстоящем нетфликсовском сериале про Уэнзди актриса также появится. А пока можно освежить в памяти её образ, посмотрев «Чудовище».

    16+

    Федор Дубшан

    Фото: paradisegroup.ru/

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