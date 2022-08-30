Выставка Red Friend: немецкое «кино для взрослых» и «тайные моменты в жизни человека»

В «Артмузе» с 30 августа по 30 октября 2022 г. будет проходить «выставка-провокация» Flo Pinkie — Владимира Шваюкова и Милены Дьяконовой. Выставка Red Friend объединит фотографию, перформанс, скульптуры и инсталляцию. Обещают полный винегрет из ассоциаций и идей европейских интеллектуалов. Организаторы педалируют в основном провокационность и эпатажность события, но, надеемся, дело не только в них.



Проект объединит несколько серий, в том числе работы по мотивам семейных портретов, — это будут «Дурилки картонные», серия иллюстраций к поэме французского поэта Тристана Виде «Семьи города Мразе». Отдельную серию составят «радужные» детские воспоминания о немецком «кино для взрослых». Будет и серия с изображением «тайных моментов в жизни человека» — она называется Soft Portraits и вдохновлена трудами чешского психолога XIX века Юзефа Пришны. А проект Great Writers — совместный с поэтом Игорем Роговым. Яркие портреты дополнят стихотворения.

