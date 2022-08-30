Петербург на два дня станет эпицентром этномузыки — в городе пройдет фестиваль «ЭтоЭтно». Вход свободный

Территория Александровского парка перед театром «Мюзик-Холл» примет фестиваль «ЭтоЭтно», который уже в четвертый раз погрузит петербуржцев в чарующий мир этнической музыки. Фестиваль пройдет 3–4 сентября, вход свободный (6+).



Хедлайнерами этого года станут балканский музыкант Марко Маркович со своей группой Big Brass Band, гитарист-виртуоз Дидюля и группа «Намгар». Своими выступлениями они закроют фестивальные дни, которые, впрочем, будут и без того достаточно насыщены событиями.