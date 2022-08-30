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    Петербург на два дня станет эпицентром этномузыки — в городе пройдет фестиваль «ЭтоЭтно». Вход свободный

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    Фото: vk.com/etoetnofest
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    Территория Александровского парка перед театром «Мюзик-Холл» примет фестиваль «ЭтоЭтно», который уже в четвертый раз погрузит петербуржцев в чарующий мир этнической музыки. Фестиваль пройдет 3–4 сентября, вход свободный (6+).

    Хедлайнерами этого года станут балканский музыкант Марко Маркович со своей группой Big Brass Band, гитарист-виртуоз Дидюля и группа «Намгар». Своими выступлениями они закроют фестивальные дни, которые, впрочем, будут и без того достаточно насыщены событиями.

    Так, зрители смогут услышать разнообразные этноколлективы: петербургскую певицу Yuliko, смешивающую танцевальную музыку и деревенские распевы, фолк-коллектив из Казани «Хмельная Ворга», этнотандем Gudimir & Kulyomin, в чьем творчестве соседствуют электроника и народные инструменты, ямайский дуэт Orisha Sound, коллектив «Дивоград», исполняющий русские фольклорные песни в современных аранжировках, и многих других.

    Полная программа фестиваля на сайте фестиваля.

    Напомним, ранее в разные годы на фестивале «ЭтоЭтно» выступали Эмир Кустурица, Горан Брегович, группа Dobranotch, Марина Капуро.

    Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»

    Фото: vk.com/etoetnofest

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