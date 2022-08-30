Бесплатный «Рокштадт» соберет на «Острове фортов» «Пикник», «Калинов мост», Animal ДжаZ и других

Музейно-исторический парк «Остров фортов» готовится принять «Рокштадт» — фестиваль уже во второй раз объединит как молодых музыкантов, так и известнейших (если не сказать легендарных) рокеров России. Проводить лето в компании хорошей музыки можно 3 сентября.



Несомненно, фестиваль соберет перед сценой поклонников проверенного временем рока — выступать будут коллективы «Пикник», «Калинов мост», «Animal ДжаZ», «Гарин и Гиперболоиды», Pep-See и другие.