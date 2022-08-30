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    Бесплатный «Рокштадт» соберет на «Острове фортов» «Пикник», «Калинов мост», Animal ДжаZ и других

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    Фото: предоставлено организаторами
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    Музейно-исторический парк «Остров фортов» готовится принять «Рокштадт» — фестиваль уже во второй раз объединит как молодых музыкантов, так и известнейших (если не сказать легендарных) рокеров России. Проводить лето в компании хорошей музыки можно 3 сентября.

    Несомненно, фестиваль соберет перед сценой поклонников проверенного временем рока — выступать будут коллективы «Пикник», «Калинов мост», «Animal ДжаZ», «Гарин и Гиперболоиды», Pep-See и другие.

    Но ожидаются и менее известные широкой публике имена, например петербургская рейв-рок-группа UBEL и певец Вася Беля, которого называют «золотым голосом уральского блюза». Ведущим мероприятия станет Олег Гаркуша — участник группы «АукцЫон».

    Помимо музыки, «Рокштадт» предложит гостям фестиваля и другие активности — например, автограф-сессии с музыкантами, музыкальный маркет, где можно будет приобрести винил, а также экскурсии и другие способы интересно провести выходной.

    Фестиваль продлится с полудня до десяти часов вечера. Вход бесплатный, но необходима предварительная регистрация на сайте.

    12+

    Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»

    Фото: предоставлено организаторами

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