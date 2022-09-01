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    «Должно быть стыдно». Сеть Starbucks обвинили в расовой дискриминации

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    Иск против главы сети кофеен Starbucks Говарда Шульца с обвинением в расовой дискриминации подал американский проект по защите гражданских прав (ACR Project). Поводом стали квоты на «небелых» сотрудников.

    Как сообщается в релизе национального центра исследований государственной политики США 31 августа, исковое заявление в суд подано от лица самого центра, который является одним из акционеров Starbucks. В заявлении утверждается, что политика сети нарушает государственные и федеральные законы о гражданских правах.

    Из иска следует, что в Starbucks отслеживают разнообразие среди своих сотрудников, устанавливая цели по количеству «небелых» работников, якобы связанные с вознаграждением руководителей.

    «Должно быть стыдно за себя, и они должны нести ответственность», - говорится в релизе. К ответственности за дискриминационную политику хотят привлечь как главу сети, так и неназванных должностных лиц и директоров компании.

    Сеть Starbucks основана в 1971 году в американском Сиэтле, под её эгидой работает более 30 тысяч кофеен по всему миру. В России компания прекратила работу в марте, в мае сеть заявила об окончательном уходе. Российскую часть сети купили ресторатор Антон Пинский и рэпер Тимати.

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