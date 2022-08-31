Петербургские студенты создали систему автоматизации данных для беспилотников

Студенты ИТМО разработали для «Газпром нефти» программное обеспечение, которое автоматически собирает и анализирует данные съемки с беспилотников и готовит документацию по результатам исследований.



Фото: предоставлено пресс-службой компании «Газпром нефть» Поделиться Поделиться





Новое ПО для обработки данных создавалось два года командой студентов, которые учатся в партнерской магистратуре «Газпром нефти» в ИТМО. Компания, со своей стороны, принимала участие в разработке и проводила тестирование кода и бета-версии системы на цифровых данных с объектов на нефтепромыслах.



Раньше на обработку документации по итогам облета тратилось несколько дней, теперь благодаря алгоритмам на это уходит несколько минут. Программа может применяться на разных моделях беспилотников. В настоящее время создана десктопная версия, к концу года планируется выпустить мобильное приложение.

Магистратура «Функциональная безопасность беспилотных транспортных средств» была запущена в 2020 году в рамках партнерста ИТМО и «Газпром нефти». Это первая в России учебная программа для подготовки разработчиков и специалистов по эксплуатации беспилотного транспорта в нефтегазовой отрасли. Сотрудничество между вузом и компанией развивается в рамках проекта «Лига вузов "Газпром нефти"».

Сотрудничество «Газпром нефти» и Университета ИТМО развивается в рамках проекта «Лига вузов "Газпром нефти"», который реализуется совместно с 30 ведущими вузами страны. Партнеры проводят общие исследовательские работы и развивают новые образовательные программы, а также совместные научные центры. Участники «Лиги вузов "Газпром нефти"» получают доступ к информации о направлениях развития технологических проектов «Газпром нефти», а также о потребностях компании в новых кадрах. Ежегодно практику и стажировку в «Газпром нефти» проходят несколько сотен петербургских студентов, которые после выпуска начинают работать в компании.