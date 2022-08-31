В Петербурге создают подземную 3D-карту. Для этого КГА хочет нанять сотню человек

В Петербурге началась работа над созданием 3D-модели подземного пространства, в которой были бы отражены все коммуникации. Для этой работы комитет по градостроительству попросил расширить штат своего подведомственного учреждения сразу на 100 человек. Об этой дополнительной потребности 31 августа во время нулевых чтений по проекту бюджета Петербурга в Заксобрании рассказал замглавы комитета Максим Стененко. Такое расширение вызвало много вопросов у депутатов.

Общая дополнительная потребность в финансировании, которую заявил КГА, составляет более 344 млн рублей. Большая часть — расходы на создание сводного плана сетей в трехмерной цифровой модели (161 млн рублей).

Для этой работы комитет попросил сразу на 100 человек увеличить численность ГКУ «Центр информационного обеспечения градостроительной деятельности». В настоящее время в учреждении работают 142 человека. По словам Стененко, будет сформировано новое подразделение и, хотя работа по созданию модели уже началась, целенаправленно ей пока никто не занимается.

Представитель комитета финансов рассказала, что у них увеличение штатной численности «вызывает большие вопросы». «Обоснование для нас неочевидно», — добавила она. Степаненко пояснил, что предстоящая работа займет минимум пять лет, и сотня сотрудников — это минимальная необходимость для разработки сводного плана сетей, учета проектов решений, а также выдачи заключений о соответствии сводному плану сетей. Чиновник упомянул, что в Москве численность подобного заведения — 300 человек. «Здесь именно большой объем работы в плане инвентаризации и сбора всей информации. Эту работу уже начали вести», — сказал Стененко.

Чиновник пояснил: чтобы полноценно ее проводить, нужно расширять штат и создать мобильную группу, которая будет выезжать на местность и проверять фактическое расположение подземных коммуникаций. На удивление членов парламентского бюджетно-финансового комитета, что из сотни сотрудников 19 — руководители, замглавы КГА ответил, что разделение идет по функционалу подземных коммуникаций. Депутат от КПРФ Ирина Иванова попросила озвучить зарплаты в новом подразделении. Ответить четко на этот вопрос чиновник затруднился, упомянув, что штатное расписание еще только будет утверждено.