По лужам — к осени. Как Петербург встретил обрушившуюся на город непогоду

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В этот день в 1703 году Заячий остров погрузился под воду, погода доставила Петру I немало сложностей. Время идёт, но Петербург продолжает испытывать горожан ветрами и дождями. На этот раз буйствует циклон «Орнелла». Отобрав у жителей крохи календарного лета, он резко погрузил их в угрюмую осень.

«Фонтанка» рассказывает, как город встретил непогоду и чем запомнился дождливый вторник. Минувшей ночью в Прибалтике прошли сильные дожди. Перешагнув российскую границу, холодный атмосферный фронт оказался в Пскове. Ближе к ночи, предупреждали метеорологи, зона осадков накроет и Петербург. За два дня может выпасть более 70% от месячной нормы осадков.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов заявил, что виновник всех погодных изменений — циклон «Орнелла». К ночи, поделился он, тот повиснет над Новгородской областью и будет медленно смещаться к северо-востоку. Изменений в лучшую сторону ждать не стоит. Непогоду придётся терпеть в течение трёх дней. Наготове, как сообщалось, не только петербуржцы, но и бригады «Водоканала». На предприятии отметили, что специалисты будут дежурить на улицах с откачивающей техникой. Особое внимание уделят территориям возле социальных объектов, остановок общественного транспорта, станций метрополитена, крупным перекресткам и уязвимым к скоплениям воды адресам.

Дорожные спецпредприятия уже занялись прочисткой патрубков, труб и элементов открытой системы водоотводов. Не исключено, в некоторых особо подтопляемых местах при необходимости ограничат движение. Бригады «Ленсвета», в свою очередь, готовятся чинить оборванные ветром провода. Уже во вторник днём стало известно, что дерево оборвало контактную сеть троллейбуса. Из-за этого одному из троллейбусов пришлось менять маршрут. Но только на этом стихия не остановилась: ветки дерева раздавили несколько машин в Московском и Выборгском районах города, а ещё оставили жильцов с выбитыми стеклами окон.

Чтобы избежать неприятностей с автомобилями, владельцев попросили не оставлять их надолго в местах, где может скапливаться вода. Да и вообще по возможности не садиться за руль сегодня вечером и в ночь на 31 августа. Совет более чем уместный, особенно если учесть, что уже в начале шестого вечера на дорогах Петербурга выросли необычайные пробки. Уже в седьмом часу вечера «Яндекс» оценил загруженность городских дорог на девять баллов вместо обычных для летнего вторника шести.

Пешеходам сегодня тоже нелегко. Холодная «Орнелла», судя по снимкам корреспондента «Фонтанки», за один лишь день превратила петербуржцев из людей, наслаждающихся последними днями лета, в хмурых владельцев зонтов. Некоторые уже успели приодеться по-осеннему — в ветровки и тёплые толстовки.



Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





С серостью дня горожане справляются по-разному. Кто-то берёт с собой цилиндр и светящийся фонарь, эпатируя случайных прохожих, а некоторые идут за хорошим настроением в Ленинградский зоопарк. Домашние канарейки и зебровые амадины развлекали слушателей своим щебетанием, несмотря на ненастье.



Резкое прощание с летом хоть и может расстраивать, но таких, как мы с вами, пол-России. По данным центра «Фобос», в европейской части страны началась погодная перестройка. Весь август над несколькими регионами висел огромный малоподвижный антициклон, который потерял лидерство в начале этой недели. Ожидается, что в европейской части России станет аномально холодно.