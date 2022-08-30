Раздавленные машины и сквозняки в квартире. Падающие деревья в Петербурге продолжают вредить горожанам

Дерево «постучало» в окна квартир в Московском районе Петербурга с такой силой, что жильцам пришлось убирать осколки стекла. Им предстоит жить со сквозняком, что при нынешней погоде — настоящее испытание для иммунитета.
О ветках, которые раздавили оставленный Volkswagen вечером 30 августа, рассказала пользовательница соцсети «ВКонтакте» Татьяна. По словам женщины, дерево также задело окна кухни и комнаты на третьем этаже дома № 3 на Бассейной улице.
«Мама была в ванной комнате и услышала грохот. На втором этаже также разбиты стёкла балкона», — добавила горожанка.
Не повезло в этот день и владельцу Renault на Гданьской улице. Ветки упали прямиком на авто.
Днём на Хрустальной улице приземлившееся дерево оборвало провода. Из-за этого троллейбус № 16 направили в объезд.
Непогоду в Петербург принес циклон «Орнелла», который до этого залил Прибалтику. Главный синоптик Александр Колесов сообщил о штормовом предупреждении, сильные дожди в городе ожидают с вечера 30 августа, 31 августа зальет и Ленобласть. За два дня в городе может выпасть до 70% месячной нормы осадков. Как петербуржцы встретили непогоду, смотрите в объективе «Фонтанки».