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    Раздавленные машины и сквозняки в квартире. Падающие деревья в Петербурге продолжают вредить горожанам

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    Дерево «постучало» в окна квартир в Московском районе Петербурга с такой силой, что жильцам пришлось убирать осколки стекла. Им предстоит жить со сквозняком, что при нынешней погоде — настоящее испытание для иммунитета.

    О ветках, которые раздавили оставленный Volkswagen вечером 30 августа, рассказала пользовательница соцсети «ВКонтакте» Татьяна. По словам женщины, дерево также задело окна кухни и комнаты на третьем этаже дома № 3 на Бассейной улице.

    «Мама была в ванной комнате и услышала грохот. На втором этаже также разбиты стёкла балкона», — добавила горожанка.

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    Не повезло в этот день и владельцу Renault на Гданьской улице. Ветки упали прямиком на авто.

    Днём на Хрустальной улице приземлившееся дерево оборвало провода. Из-за этого троллейбус № 16 направили в объезд.

    Непогоду в Петербург принес циклон «Орнелла», который до этого залил Прибалтику. Главный синоптик Александр Колесов сообщил о штормовом предупреждении, сильные дожди в городе ожидают с вечера 30 августа, 31 августа зальет и Ленобласть. За два дня в городе может выпасть до 70% месячной нормы осадков. Как петербуржцы встретили непогоду, смотрите в объективе «Фонтанки».

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