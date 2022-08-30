Раздавленные машины и сквозняки в квартире. Падающие деревья в Петербурге продолжают вредить горожанам

Дерево «постучало» в окна квартир в Московском районе Петербурга с такой силой, что жильцам пришлось убирать осколки стекла. Им предстоит жить со сквозняком, что при нынешней погоде — настоящее испытание для иммунитета.



О ветках, которые раздавили оставленный Volkswagen вечером 30 августа, рассказала пользовательница соцсети «ВКонтакте» Татьяна. По словам женщины, дерево также задело окна кухни и комнаты на третьем этаже дома № 3 на Бассейной улице.

