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    Ветер крепчает. Упавшее дерево пустило в обход троллейбус на Хрустальной улице

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    Пока в Петербурге ждут непогоду, первый её звоночек уже раздался на Хрустальной улице. У дома 14 упавшее дерево оборвало провода.

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    «В 12:30 дерево упало на контактную сеть. На месте работают аварийные службы. В настоящее время сотрудники МЧС спиливают дерево», — рассказали 30 августа «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «Горэлектротранс».

    Троллейбус №16 направили в объезд по улице 2-й Луч.

    UPD: Позднее в ГЭТ уточнили, что в 13:33 движение троллейбусов 16-го маршрута по Хрустальной улице восстановлено — они снова ходят по обычному маршруту.

    Напомним, на Петербург надвигается циклон «Орнелла», который принесёт сильные дожди и ветер. За два дня в городе может выпасть более 70% месячной нормы осадков, городские службы приведены в режим готовности.

    Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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