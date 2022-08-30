Ветер крепчает. Упавшее дерево пустило в обход троллейбус на Хрустальной улице

Пока в Петербурге ждут непогоду, первый её звоночек уже раздался на Хрустальной улице. У дома 14 упавшее дерево оборвало провода.
«В 12:30 дерево упало на контактную сеть. На месте работают аварийные службы. В настоящее время сотрудники МЧС спиливают дерево», — рассказали 30 августа «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «Горэлектротранс».
Троллейбус №16 направили в объезд по улице 2-й Луч.
UPD: Позднее в ГЭТ уточнили, что в 13:33 движение троллейбусов 16-го маршрута по Хрустальной улице восстановлено — они снова ходят по обычному маршруту.
Напомним, на Петербург надвигается циклон «Орнелла», который принесёт сильные дожди и ветер. За два дня в городе может выпасть более 70% месячной нормы осадков, городские службы приведены в режим готовности.