Городские службы готовы к тому, что за два дня в Петербурге выпадет до 70% от месячной нормы осадков. Ухудшит ситуацию сильный ветер

Как сообщает пресс-служба администрации Петербурга 30 августа, непогода покинет город только в 20:00 среды. До этого все службы, отвечающие за водоотведение, энергоснабжение, наружное освещение, благоустройство будут работать в усиленном режиме. Им предстоит справиться с тем, что за сегодня и завтра может выпасть более 70 % от месячной нормы осадков.

Больше суток Петербург будет заливать дождем , приправленным сильным ветром. Городские службы уже перешли в режим готовности.

В ГУ МЧС по Петербургу добавляют, что завтра, помимо сильного дождя, будет усиленно дуть ветер. Местами до 18 метров в секунду.

Дорожные спецпредприятия уже занялись прочисткой патрубков, труб и элементов открытой системы водоотводов. Но не исключено, что в некоторых, особо подтопляемых местах, при необходимости будет ограничиваться движение.

Водоканал уже сообщал, что во время дождя, первые капли которого ждут к 18:00, на улицах будут дежурить 88 бригады. Они будут объезжать районы по заранее составленным маршрутам и проверять состояние ливневой канализации вблизи остановок общественного транспорта, станций метрополитена, крупных перекрестков с большим потоком пешеходов. А на перекрестке Парашютной и Репищевой улиц установят насосную станцию.