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    Осень пришла. На Петербург движется грозовой фронт, который уже вылил на соседей 80% месячной нормы осадков

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    Доставайте плащи и зонтики. В Петербурге похолодало и ожидается сильный дождь.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 30 августа ожидается дождь, местами небольшой. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха, ночью опустившаяся до 14–16 градусов, днём поднимется совсем ненамного — до 15–17.

    Фото: читатель «Фонтанки» Михаил
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    «Сегодня на погоду в Северной столице окажет влияние холодный атмосферный фронт. Небо затянут плотные облака, пройдут дожди, вечером местами сильные, ожидается порывистый северный ветер. Всё это ограничит дневной прогрев, и температурный фон днём окажется на 2–3 градуса ниже положенного по климату. <...> Атмосферное давление будет меняться мало и составит 760 мм рт. ст., что около нормы», — сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

    По его словам, минувшей ночью в Прибалтике прошли сильные дожди: за последние 12 часов там выпало местами до 60 мм осадков — около 80 % месячной нормы августа. Трансформируясь и немного ослабевая, эта зона дождей сегодня накроет Псков, а затем, ближе к ночи, и Санкт-Петербург.

    Скриншот карты «Яндекс.Погоды»
    Скриншот карты «Яндекс.Погоды»
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    На карте «Яндекс.Погоды» видно этот фронт, несущий с собой грозы, — он уже добрался до Пскова. Сервис предупреждает, что этот дождь в Петербурге может стать самым сильным для предпоследнего дня лета за 60 лет. Чаще всего, согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день бывает паcмурно, но без осадков, от 10 до 19 градусов в течение суток. Самое холодное 30 августа было в 1966 году, плюс 1 днём, а самое тёплое — в 1995 году, плюс 26.

    Завтра, 31 августа, по данным СЗ УГМС, будет ещё холоднее, чем сегодня, — 11–13 градусов, временами дождь, ветер северный, северо-восточный умеренный, местами порывы сильного. 1 сентября дождь начнётся ночью и местами продолжится днём, но уже без сильных порывов ветра. Температура — те же 11–13 градусов.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: читатель «Фонтанки» Михаил
    Скриншот карты «Яндекс.Погоды»
    Скриншот карты «Яндекс.Погоды»

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