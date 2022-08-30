Водоканал готовится к дождевой «атаке». С улиц будут откачивать воду

На Петербург надвигается грозовой фронт, и город готовится к борьбе со стихией. Чтобы избежать потопа, бригады Водоканала будут дежурить на улицах с откачивающей техникой.



«Под особым контролем — территории возле социальных объектов, остановок общественного транспорта, станций метрополитена, крупные перекрестки, «уязвимые» к скоплениям воды адреса», — отмечает 30 августа пресс-служба предприятия.

На перекрестке Парашютной и Репищевой улиц установят насосную станцию, всего в городе будет работать 88 бригад. Основной дождевой удар ждут с 18:00 до 3:00, а распогодиться должно к вечеру 31 августа.