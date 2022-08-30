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    Водоканал готовится к дождевой «атаке». С улиц будут откачивать воду

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    На Петербург надвигается грозовой фронт, и город готовится к борьбе со стихией. Чтобы избежать потопа, бригады Водоканала будут дежурить на улицах с откачивающей техникой.

    «Под особым контролем — территории возле социальных объектов, остановок общественного транспорта, станций метрополитена, крупные перекрестки, «уязвимые» к скоплениям воды адреса», — отмечает 30 августа пресс-служба предприятия.

    На перекрестке Парашютной и Репищевой улиц установят насосную станцию, всего в городе будет работать 88 бригад. Основной дождевой удар ждут с 18:00 до 3:00, а распогодиться должно к вечеру 31 августа.

    Водоканал напоминает: о затоплении улиц можно сообщить на горячую линию по телефону 305-09-09.

    За два дня на Петербург может обрушиться более 70 % месячной нормы осадков. Как писала «Фонтанка», к городу идет циклон из Прибалтики, принесенный им дождь может стать самым сильным для предпоследнего дня лета в Петербурге за 60 лет.

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