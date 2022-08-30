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    Виновница плохой погоды — «Орнелла». Дождей в Петербурге станет меньше к выходным

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    Дожди в Петербурге 30 августа усилятся в течение дня, а после обеда начнется дальнейшее похолодание, сообщает главный синоптик города Александр Колесов.

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    «Виновник всех изменений в нашей погоде вот этот циклон, его немецкие коллеги назвали Ornella. Циклон уже вышел с акватории Балтики на континент и к ночи будет над Новгородской областью, продолжая медленно смещаться к северо-востоку. Поэтому изменений в лучшую сторону не ждем, а озвученные прогнозы не меняются. В ближайшие три дня дожди, местами даже сильные, северный ветер, временами тоже сильный. А дневная максимальная температура воздуха не выше +11…+13 гр., в дождях может быть и еще ниже. Так что терпим, к выходным дням хоть дождей будет меньше», — пишет Колесов в своём телеграм-канале.

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    По карте «Яндекс.Погоды» видно, что фронт смещается в сторону Петербурга. В 8 часов утра он дошёл до Пскова, теперь уже приблизился к Нарве и Луге.

    По данным «ФОБОСа», этот циклон за 12 часов залил Прибалтику, местами выпало около 80 % месячной нормы августа. В Петербурге тоже ждут рекордный дождь. Бригады Водоканала будут дежурить на улицах с откачивающей техникой.

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