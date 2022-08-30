Найдите улыбку на фото. Посмотрите, как Петербург встретил холодную «Орнеллу»

30 августа 1703 года, через три месяца после закладки Санкт-Петербурга, Заячий остров оказался под водой. Антициклон доставил Петру I массу проблем. Спустя ровно 319 лет город снова во власти непогоды. На сей раз рвет и мечет холодная «Орнелла».
Еще в понедельник в Петербурге было тепло, светило солнце, люди улыбались, наслаждаясь ускользающим летом. Во вторник на улицах и проспектах сложно встретить сияющие лица. Колючий дождь и ветер принесли с собой осенний сплин.
Поводов для радости мало: до метро идти холодно и мокро, а на такси ехать дорого. Образовавшиеся заторы на дорогах увеличили спрос и стоимость поездки. Пешком идти опасно — в отдельных районах уже вовсю падают деревья, страдают от них пока окна и автомобили. Впрочем, и на машине есть риск уплыть не туда.
Непогоду в Петербург принес циклон «Орнелла», который до этого залил Прибалтику. Главный синоптик Александр Колесов сообщил о штормовом предупреждении, сильные дожди в городе ожидают с вечера 30 августа, 31 августа зальет и Ленобласть. За два дня в городе может выпасть до 70% месячной нормы осадков.