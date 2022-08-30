Найдите улыбку на фото. Посмотрите, как Петербург встретил холодную «Орнеллу»

30 августа 1703 года, через три месяца после закладки Санкт-Петербурга, Заячий остров оказался под водой. Антициклон доставил Петру I массу проблем. Спустя ровно 319 лет город снова во власти непогоды. На сей раз рвет и мечет холодная «Орнелла».



Еще в понедельник в Петербурге было тепло, светило солнце, люди улыбались, наслаждаясь ускользающим летом. Во вторник на улицах и проспектах сложно встретить сияющие лица. Колючий дождь и ветер принесли с собой осенний сплин.