    Сейчас

    +13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +13˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 11

    3 м/с, с-в

    761мм

    93%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd60.36eur59.96
    Платная парковка растетСмольный посчитал зарплатуКак спасти от финнов евроОбраз жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    Непогода в Петербурге еще не разошлась, но уже насыпала аномальных пробок

    3639
    1 комментарий
    ПоделитьсяПоделиться

    Вечер 30 августа для водителей Петербурга начался с необычно загруженных дорог. Уже в начале шестого часа вечера пробки достигли 7 баллов — на три балла больше обычного, по данным «Яндекс.Пробок».

    Наиболее плотное движение сейчас отмечается в районе площади Восстания, на Каменноостровском проспекте, у Светлановской площади, на Софийской улице в районе КАД. На кольцевой — плотный 5-километровый затор на внутреннем кольце в районе Шафировского проспекта, а также напряженная ситуация на внешнем кольце между Пулковским шоссе и вантовым мостом.

    Ожидается, что пробки останутся на этом же уровне в ближайшие два часа.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close