Непогода в Петербурге еще не разошлась, но уже насыпала аномальных пробок

Вечер 30 августа для водителей Петербурга начался с необычно загруженных дорог. Уже в начале шестого часа вечера пробки достигли 7 баллов — на три балла больше обычного, по данным «Яндекс.Пробок».

Наиболее плотное движение сейчас отмечается в районе площади Восстания, на Каменноостровском проспекте, у Светлановской площади, на Софийской улице в районе КАД. На кольцевой — плотный 5-километровый затор на внутреннем кольце в районе Шафировского проспекта, а также напряженная ситуация на внешнем кольце между Пулковским шоссе и вантовым мостом.