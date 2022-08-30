Водоканал Петербурга рассказал, где не стоит парковаться, чтобы машина не рисковала стать амфибией

В преддверии надвигающейся на Петербург непогоды водителей просят не оставлять машины надолго в местах, где может скапливаться вода. Об уязвимых участках рассказали 30 августа в пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».



На предприятии просят водителей по возможности отказаться от поездок на личном транспорте вечером 30 августа и в ночь на 31 августа, избегать низких участков дорог под мостами и путепроводами, а также не парковать машины надолго на подверженных скоплениям воды участках. Специалисты Водоканала назвали улицы, где с большей вероятностью можно ожидать подтоплений. Среди них: