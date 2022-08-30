Водоканал Петербурга рассказал, где не стоит парковаться, чтобы машина не рисковала стать амфибией

В преддверии надвигающейся на Петербург непогоды водителей просят не оставлять машины надолго в местах, где может скапливаться вода. Об уязвимых участках рассказали 30 августа в пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».
На предприятии просят водителей по возможности отказаться от поездок на личном транспорте вечером 30 августа и в ночь на 31 августа, избегать низких участков дорог под мостами и путепроводами, а также не парковать машины надолго на подверженных скоплениям воды участках. Специалисты Водоканала назвали улицы, где с большей вероятностью можно ожидать подтоплений. Среди них:
- пересечение проспекта Испытателей и Богатырского проспекта,
- перекресток Парашютной улицы и улицы Репищева,
- перекресток проспектов Энгельса и Луначарского,
- перекресток проспекта Просвещения и улицы Есенина,
- Привокзальная площадь в Ломоносове.
Во время дождя во всех районах Петербурга будут дежурить 88 бригад Водоканала с откачивающей техникой. На особый контроль поставили территории возле социальных объектов, остановок и станций метро, а также крупные перекрестки и подверженные скоплениям воды места, добавляют в пресс-службе.
Непогоду в Петербург принес циклон «Орнелла», который до этого залил Прибалтику. Главный синоптик Александр Колесов сообщил о штормовом предупреждении, сильные дожди в городе ожидают с вечера 30 августа, 31 августа зальет и Ленобласть. За два дня в городе может выпасть до 70% месячной нормы осадков.