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    Дождь идёт — город стоит. «Орнелла» сковала Петербург 9-балльными пробками

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    Дождь в Петербург традиционно проходит в комплекте с аномальными пробками. К вечернему часу пик 30 августа движение в городе на три балла плотнее обычного.

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    По данным «Яндекс.Пробок», уже в седьмом часу вечера дороги Петербурга оказались загружены на 9 баллов вместо обычных для летнего вторника шести. Особенно плотно в центре: на Невском проспекте собрался затор на 7,5 км. Стоят Гончарная и Полтавская улицы, пробка тянется по Заневскому до проспекта Косыгина.

    Парализованы Чкаловский и Каменноостровский проспекты.

    По Московскому проспекту более чем в четырёхкилометровой пробке от Ново-Московского моста до Кузнецовской улицы водители рискуют ползти 48 минут. Обычно этот участок можно проехать на полчаса быстрее.

    Неожиданно плотное движение сейчас на Индустриальном проспекте — проспекте Большевиков. Загруженность магистрали к Шафировскому на четыре балла выше обычного.

    Ожидается, что пробки в ближайший час начнут снижаться и к 21 часу достигнут четырёх баллов.

    Виновник плохой погоды в Петербурге — циклон, который немецкие синоптики назвали «Орнелла». Сильные дожди в городе ожидают с вечера 30 августа, 31 августа зальет и Ленобласть. За два дня в Петербурге может выпасть до 70% месячной нормы осадков. Водоканал рассказал, где не стоит парковаться.

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