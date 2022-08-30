Дождь идёт — город стоит. «Орнелла» сковала Петербург 9-балльными пробками

Дождь в Петербург традиционно проходит в комплекте с аномальными пробками. К вечернему часу пик 30 августа движение в городе на три балла плотнее обычного.
По данным «Яндекс.Пробок», уже в седьмом часу вечера дороги Петербурга оказались загружены на 9 баллов вместо обычных для летнего вторника шести. Особенно плотно в центре: на Невском проспекте собрался затор на 7,5 км. Стоят Гончарная и Полтавская улицы, пробка тянется по Заневскому до проспекта Косыгина.
Парализованы Чкаловский и Каменноостровский проспекты.
По Московскому проспекту более чем в четырёхкилометровой пробке от Ново-Московского моста до Кузнецовской улицы водители рискуют ползти 48 минут. Обычно этот участок можно проехать на полчаса быстрее.
Неожиданно плотное движение сейчас на Индустриальном проспекте — проспекте Большевиков. Загруженность магистрали к Шафировскому на четыре балла выше обычного.
Ожидается, что пробки в ближайший час начнут снижаться и к 21 часу достигнут четырёх баллов.
Виновник плохой погоды в Петербурге — циклон, который немецкие синоптики назвали «Орнелла». Сильные дожди в городе ожидают с вечера 30 августа, 31 августа зальет и Ленобласть. За два дня в Петербурге может выпасть до 70% месячной нормы осадков. Водоканал рассказал, где не стоит парковаться.