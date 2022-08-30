Из июля в октябрь. Перестройка в небе охватила всю европейскую Россию, аномальные холода ждут повсеместно

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Холодная погода приходит не только в Петербург. Таких, как мы с вами, пол-России. В европейской части страны началась погодная перестройка, сообщает 30 августа центр «Фобос».

Весь август над несколькими регионами висел огромный малоподвижный антициклон. Облаков почти не формировалось, и солнце раскаляло приземный слой атмосферы. Но в начале этой недели его гегемония пошатнулась: с запада к границам нашей страны подошёл холодный фронт, несущий воздух из Арктики. Очаг высокого давления сдвинулся и начал уходить на юг. В итоге весь север Русской равнины окажется в зоне влияния фронтального раздела.



Температура резко упадёт, и пойдут дожди, самые сильные — в северо-западных областях. День за днём арктические воздушные массы будут захватывать всё новые и новые районы, пока не распространят свою власть на всю европейскую часть России, за исключением разве что южных регионов.

«Причём температура не просто вернётся в рамки нормальных для рубежа лета и осени показателей, а станет аномально холодно! В Пскове, например, после вчерашних +31 градуса сегодня термометры покажут лишь +18 градусов. Прогремит гроза, пойдёт дождь. День ото дня похолодание будет усиливаться, и к выходным в городе ожидается лишь +11 градусов, что соответствует климату начала октября», — предупреждают синоптики.



В Москве пока тепло — плюс 29, грозовой фронт придёт только завтра. 1 сентября в столице похолодает до 15, а в пятницу и субботу — до 12–13 градусов.

В Петербурге сегодня, по данным СЗ УГМС на 14 часов, 15,8 градуса, в ближайшие часы ожидается дождь (за два дня может выпасть до 70% от месячной нормы осадков), ветер уже усилился — очевидцы сообщили об упавшем на провода дереве.

