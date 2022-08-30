Села в Курской области снова под обстрелом. Погиб скот

Приграничные села Алексеевка и Елизаветовка в Курской области попали под минометный обстрел со стороны Украины. Об этом 30 августа заявил глава региона Роман Старовойт.



Он предположил, что в Алексеевке противник пытался уничтожить вышку сотовой связи.



А в Елизаветовке в результате повреждены шесть частных домовладений, жертв среди мирного населения нет. Однако снаряды попали в животноводческий комплекс, где содержится крупный рогатый скот элитной голландской породы. Погибли более 20 животных.