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    Боевые действия на Украине

    Села в Курской области снова под обстрелом. Погиб скот

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    3 комментария

    Приграничные села Алексеевка и Елизаветовка в Курской области попали под минометный обстрел со стороны Украины. Об этом 30 августа заявил глава региона Роман Старовойт.

    Он предположил, что в Алексеевке противник пытался уничтожить вышку сотовой связи.

    А в Елизаветовке в результате повреждены шесть частных домовладений, жертв среди мирного населения нет. Однако снаряды попали в животноводческий комплекс, где содержится крупный рогатый скот элитной голландской породы. Погибли более 20 животных.

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    Ранее сообщалось, что с 1 сентября 13 школ Курской области, которые находятся в 10-километровой зоне от границы с Украиной, будут переведены на дистанционное обучение. Мера будет действовать вплоть до снятия «оранжевого» уровня опасности в регионе.

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