Небезопасно. Часть школ Курской области переведут на дистанционку

Ради безопасности детей 13 школ Курской области с 1 сентября будут переведены на дистанционное обучение. Все они находятся в 10-километровой зоне от границы с Украиной. Об этом 20 августа сообщил глава региона Роман Старовойт.
«Всего в 6 приграничных районах находятся 86 школ, обучаются около 12 тысяч детей. В 13 школах и 3 филиалах обучение станет дистанционным для 872 школьников. Онлайн-формат введут две школы Беловского района, три школы Глушковского района и четыре школы в Кореневском и Суджанском районах», — рассказал он.
Старовойт отметил, что большая часть образовательных организаций будут работать в очном формате. При этом власти спрашивали мнение родителей учеников о том, как именно лучше организовать процесс обучения.
Изменения коснутся и интернатов. Так, в Теткинской школе-интернате введут комбинированное обучение. 12 учеников перейдут на дистанционный формат, еще 34 ребенка будут временно переведены в Пенскую школу-интернат.
Детские сады в большинстве своем будут работать очно. Лишь один из них приостановит работу.
По словам Старовойта, мера будет введена вплоть до снятия «оранжевого» уровня опасности в Курской области.