Небезопасно. Часть школ Курской области переведут на дистанционку

Ради безопасности детей 13 школ Курской области с 1 сентября будут переведены на дистанционное обучение. Все они находятся в 10-километровой зоне от границы с Украиной. Об этом 20 августа сообщил глава региона Роман Старовойт.



«Всего в 6 приграничных районах находятся 86 школ, обучаются около 12 тысяч детей. В 13 школах и 3 филиалах обучение станет дистанционным для 872 школьников. Онлайн-формат введут две школы Беловского района, три школы Глушковского района и четыре школы в Кореневском и Суджанском районах», — рассказал он.