Дипломатические скандалы и ситуация на Запорожской АЭС: новости вокруг спецоперации за 28 августа

Из России до сих пор продолжают уходить иностранные компании Фото: Алексей Волхонский / V1.RU Поделиться Поделиться





24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 28 августа.

Ситуация на Запорожской АЭС Кабинет министров Украины прекратил действие соглашения между правительствами Украины и России о научно-техническом и экономическом сотрудничестве в области атомной энергетики. Об этом сообщил Тарас Мельничук, представитель украинского правительства. Тем временем МАГАТЭ сформировало миссию, которая на следующей неделе отправится на АЭС. В нее вошли 13 экспертов из разных стран.

На случай ЧП на АЭС в области разработали план эвакуации населения. — В настоящее время Запорожская АЭС работает в обычном режиме, уровень радиации находится в норме. Но, зная коварство, безрассудность и безжалостность киевского режима к людям, которых он в публичной риторике называет своими гражданами, мы, разумеется, подготовились к любому развитию ситуации и потому разработали план эвакуации населения в случае возникновения такой необходимости, — сказал Евгений Балицкий, глава подконтрольной России запорожской администрации в интервью РИА Новости.

Новости дипломатии В Европе продолжают обсуждать ограничения на выдачу «шенгена» россиянам. Главные новости сегодня сообщили два издания. По информации Bloomberg, Франция и Германия призовут страны Евросоюза не ограничивать выдачу виз тем россиянам, которые не связаны с российским правительством. Власти стран считают, что для российских студентов, ученых, деятелей искусства и специалистов важно сохранить возможность посещать Европу. По данным Financial Times, министры иностранных дел стран Евросоюза собираются приостановить действие соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией. Если это случится, то россиянам при попытке получить визу придется предоставлять больше документов, а также больше платить и дольше ждать.

В дипломатический скандал неожиданно попал Михаэль Кречмер, премьер-министр Саксонии. Ранее Андрей Мельник, экс-посол Украины в Германии, приглашал его в Киев. Однако затем Кречмер заявил, что конфликт на Украине нужно «заморозить» и начать переговоры. Премьер считает, что «Россия не должна победить, это абсолютно правильно», однако нельзя «пытаться разрешить это на поле боя, потому что это приведет к ужасным последствиям для всех».

— Вашей абсурдной риторикой про заморозку <...> вы играете на руку Путину, — ответил Мельник. — Я пригласил вас на Украину. Это приглашение отменено. Вы нежелательны. Точка.

Новости экономики Жозеп Боррель, глава дипломатии Евросоюза, назвал энергетический кризис «крупнейшим кризисом, который когда-либо испытывала Европа». — Сначала был долговой кризис, затем пандемия, теперь энергетика. Единственное решение — единство, — сказал Боррель. Из России ушел Dell, крупнейший поставщик серверов. Как сообщила компания, в середине августа в стране закрыли все ее офисы, а сотрудников сократили, выплатив до восьми окладов при увольнении. Источник ТАСС сообщил, что с 20 августа авиакомпании в России смогут выполнять «спрямленные» полеты в Сочи через часть закрытого воздушного пространства. По его словам, такой маршрут сократит время в пути ориентировочно на 30–35 минут.