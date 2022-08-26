Медведев о происходящем на Украине: Чтобы не случилось третьей мировой

В целях недопущения третьей мировой войны проводится специальная военная операция России в Донбассе и на Украине. Такое заявление сделал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью французскому телеканалу LCI.
«Я надеюсь, что нет, и всё-таки пока ситуацию удаётся удерживать», — заявил Медведев в ответ на вопрос о том, началась ли новая мировая война на Земле (цитата по РИА Новости). Он также процитировал откровения Иоанна Богослова, отметив, что «как минимум первый ангел вострубил».
По мнению Дмитрия Медведева, отказ Украины от участия в НАТО в данный момент уже не главное условие мира. По его словам, России нужны гарантии безопасности.
Зампредседателя Совбеза РФ отметил также, что было время, когда без специальной военной операции можно было обойтись. В то время как раз проводились переговоры, которые не увенчались успехом. О новых переговорах Медведев сообщил, что они возможны, но на определенных условиях.