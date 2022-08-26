Медведев о происходящем на Украине: Чтобы не случилось третьей мировой

В целях недопущения третьей мировой войны проводится специальная военная операция России в Донбассе и на Украине. Такое заявление сделал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью французскому телеканалу LCI.



«Я надеюсь, что нет, и всё-таки пока ситуацию удаётся удерживать», — заявил Медведев в ответ на вопрос о том, началась ли новая мировая война на Земле (цитата по РИА Новости). Он также процитировал откровения Иоанна Богослова, отметив, что «как минимум первый ангел вострубил».