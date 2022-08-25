Суд отказался арестовать второго фигуранта дела об избиении градозащитника в Петербурге

Приморский районный суд Петербурга отказал следствию в заключении под стражу Дениса Прошкина, обвиняемого по уголовному делу об избиении градозащитника Олега Мухина. Об этом 25 августа сообщает объединенная пресс-служба судов города.
Прошкину избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.
Следствие объясняло свое требование тем, что Прошкин обвиняется в совершении двух преступлений, скрывался от органов, имеет загранпаспорт, может уехать, воспрепятствовать расследованию, продолжить преступную деятельность или угрожать участникам уголовного судопроизводства.
Прокурор счел ходатайство необоснованным. Суд отметил, что фигурант несудим, проживает в Петербурге, у него есть маленькие дети и больная мать. Свой загранпаспорт он сдал следователю и сам добровольно пришел к правоохранителям. «Доводы следствия носят декларативный характер и ничем не подтверждены», — добавили в пресс-службе.
Ранее суд также отказался поместить под арест другого фигуранта дела — Николая Маркова, который находится в статусе обвиняемого. По итогам совещания в Следственном комитете глава ведомства Александр Бастрыкин дал указание снова инициировать его арест. «В случае повторного отказа судом в заключении под стражу этого лица глава ведомства поручил подчиненным доложить о причинах такого решения», — говорилось в сообщении СК.
По версии следствия, Мухин приехал 16 августа к зданию № 51 на Большой Морской улице, особняку Салтыковой, против сноса дворовых флигелей которого он высказывал протест. Его избили и удерживали в помещении, где заставили написать расписку об отсутствии претензий. После этого градозащитника госпитализировали с сотрясением мозга.
Также СК возбудил уголовное дело о сносе здания-памятника, постановление было отменено решением зампрокурора Петербурга, после чего Следственный комитет повторно возбудил дело.