Суд отказался арестовать второго фигуранта дела об избиении градозащитника в Петербурге

Приморский районный суд Петербурга отказал следствию в заключении под стражу Дениса Прошкина, обвиняемого по уголовному делу об избиении градозащитника Олега Мухина. Об этом 25 августа сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Прошкину избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Следствие объясняло свое требование тем, что Прошкин обвиняется в совершении двух преступлений, скрывался от органов, имеет загранпаспорт, может уехать, воспрепятствовать расследованию, продолжить преступную деятельность или угрожать участникам уголовного судопроизводства.



Прокурор счел ходатайство необоснованным. Суд отметил, что фигурант несудим, проживает в Петербурге, у него есть маленькие дети и больная мать. Свой загранпаспорт он сдал следователю и сам добровольно пришел к правоохранителям. «Доводы следствия носят декларативный характер и ничем не подтверждены», — добавили в пресс-службе.

Ранее суд также отказался поместить под арест другого фигуранта дела — Николая Маркова, который находится в статусе обвиняемого. По итогам совещания в Следственном комитете глава ведомства Александр Бастрыкин дал указание снова инициировать его арест. «В случае повторного отказа судом в заключении под стражу этого лица глава ведомства поручил подчиненным доложить о причинах такого решения», — говорилось в сообщении СК.

